Школа № 28 сохранит статус лицея, а КЭПЛ - свое здание на улице Казанской.

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Решать проблемы одних детей за счет других власти города Кирова не намерены.

Так глава администрации Илья Шульгин ответил на требование родительского комитета школы № 24 вернуть ей здание КЭПЛа и лишить школу № 28 лицейского статуса.

Напомним, власти города сейчас работают над решением проблемы переполненности школы № 24. Варианты урегулирования ситуации обсуждались уже несколько раз на встрече с родителями учеников 24-й школы.

В качестве самого быстрого пути было предложено временное размещение школы в здании на улице Воровского, 74, где сейчас располагается Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения» (ЦПКРО). Это здание - пока единственное, где учебный процесс можно организовать по всем современным требованиям. При этом оно будет временным вариантом для обучения среднего звена школы № 24 - на период строительства новой школы в слободе Шевели - до 1 сентября 2020 года.

Младшему звену с учетом мнения родителей было предложено остаться в прежних помещениях на ул. МОПРа, 19-в, где за лето предполагается провести ремонт. Таким образом, «старое» здание школы было бы разгружено за счет «переезда» средних классов. Предлагалось решить и проблему доставки ребят из микрорайона проживания к зданию на ул. Воровского, 74 - в том числе за чет выделения школьного автобуса.

В ходе очерендой встречи с руководством города 23 января родительский комитет вновь заявил о несогласии с предлагаемым вариантом (на ул. Воровского, 74). По мнению родителей, проблема может быть решена другими путями.

Чаще всего в ходе обсуждения от родителей звучала мысль о передаче школе № 24 здания Кировского экономико-правового лицея (на ул. Казанской, 43) и о лишении школы № 28 лицейского статуса (что, по мнению родителей, позволит перевести сюда учеников из 24-й школы).

По итогам вчерашней встречи глава администрации города сообщил родительскому комитету:

1. школа на улице Воровского, 74 будет создана в любом случае - она нужна в этом микрорайоне, поскольку школа № 51 тоже перегружена.

2. сюда смогут перевести своих детей те родители, которые хотят этого.

3. со всеми учебными заведениями, находящимися в относительной близости к школе № 24, будет проработан вопрос о приеме детей из этой школы (опять-таки на усмотрение и по желанию самих родителей), а также о наборе первоклассников из данного микрорайона - чтобы не наращивать число учеников в школе № 24.

4. в течение летних каникул в школе № 24 будет проведен ремонт.

5. в текущем году администрация города будет вести работу по формированию земельного участка под строительство новой школы в слободе Шевели.

Протокол по итогам встречи будет направлен представителям родительского комитета школы № 24.