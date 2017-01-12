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Новости / Образование

29-го января начинается прием заявлений в 1 класс

Сегодня, 17:47 | Просмотров: 118 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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29-го января начинается прием заявлений от родителей будущих первоклассников в государственные общеобразовательные учреждения. С 1-го февраля к приему заявок присоединятся и муниципальные школы Кирова. И по-прежнему документы можно подавать как в электронном виде, так и при личном обращении.

В январе уже прошла тестовая апробация электронного сервиса по зачислению детей в 1 класс. Сейчас пробные заявления удалены, но многие родители успели воспользоваться этой возможностью. Вся информация о приеме размещена на официальных сайтах школ и на образовательном портале города Кирова. Так, в 16-й школе в этом году будет четыре первых класса по 25 учеников.

29-го января начинается прием заявлений в 1 классСВЕТЛАНА ФОФАНОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 16 Г. КИРОВА:
«На портале подачи электронного заявления есть кнопка регистрация, кнопку нажимают, и бланк регистрации заполняется полностью, далее родители переходят к подаче заявления в 1 класс, заполняют заявление по микрорайону своей школы, по желанию родители также могут направить заявление еще в три школы по их выбору».

Всего в областном центре в новом учебном году за парты сядут больше шести с половиной тысяч первоклассников. Заявления от родителей государственные общеобразовательные учреждения начнут принимать 29 января с 9 утра. С 1 февраля к приему заявок присоединятся и муниципальные школы. В первоочередном порядке по-прежнему будут приниматься дети, проживающие в микрорайоне, который закреплен за учебным заведением.

29-го января начинается прием заявлений в 1 классОЛЬГА БЕРЕСНЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Если родители пожелали бы обучаться в той или другой школе, можно обратиться в департамент образования города Кирова, и тогда уже в индивидуальном порядке будем решать вопросы по устройству детей в ту или в другую школу, но - при наличии в ней свободных мест, мы гарантируем со своей стороны, что ни один ребенок, который зарегистрирован на территории города Кирова, не останется без места в школах на 1 сентября».

Добавим, что подать заявление на зачисление ребенка в 1 класс можно и непосредственно в школе. Приём будет продолжаться до 30 июня, а от граждан, проживающих не на закрепленной за школой территории, – с 1 июля и завершится 5 сентября.


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