29-го января начинается прием заявлений в 1 класс

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29-го января начинается прием заявлений от родителей будущих первоклассников в государственные общеобразовательные учреждения. С 1-го февраля к приему заявок присоединятся и муниципальные школы Кирова. И по-прежнему документы можно подавать как в электронном виде, так и при личном обращении.В январе уже прошла тестовая апробация электронного сервиса по зачислению детей в 1 класс. Сейчас пробные заявления удалены, но многие родители успели воспользоваться этой возможностью. Вся информация о приеме размещена на официальных сайтах школ и на образовательном портале города Кирова. Так, в 16-й школе в этом году будет четыре первых класса по 25 учеников.Всего в областном центре в новом учебном году за парты сядут больше шести с половиной тысяч первоклассников. Заявления от родителей государственные общеобразовательные учреждения начнут принимать 29 января с 9 утра. С 1 февраля к приему заявок присоединятся и муниципальные школы. В первоочередном порядке по-прежнему будут приниматься дети, проживающие в микрорайоне, который закреплен за учебным заведением.Добавим, что подать заявление на зачисление ребенка в 1 класс можно и непосредственно в школе. Приём будет продолжаться до 30 июня, а от граждан, проживающих не на закрепленной за школой территории, – с 1 июля и завершится 5 сентября.