29-го января начинается прием заявлений в 1 класс
В январе уже прошла тестовая апробация электронного сервиса по зачислению детей в 1 класс. Сейчас пробные заявления удалены, но многие родители успели воспользоваться этой возможностью. Вся информация о приеме размещена на официальных сайтах школ и на образовательном портале города Кирова. Так, в 16-й школе в этом году будет четыре первых класса по 25 учеников.
СВЕТЛАНА ФОФАНОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 16 Г. КИРОВА:
«На портале подачи электронного заявления есть кнопка регистрация, кнопку нажимают, и бланк регистрации заполняется полностью, далее родители переходят к подаче заявления в 1 класс, заполняют заявление по микрорайону своей школы, по желанию родители также могут направить заявление еще в три школы по их выбору».
Всего в областном центре в новом учебном году за парты сядут больше шести с половиной тысяч первоклассников. Заявления от родителей государственные общеобразовательные учреждения начнут принимать 29 января с 9 утра. С 1 февраля к приему заявок присоединятся и муниципальные школы. В первоочередном порядке по-прежнему будут приниматься дети, проживающие в микрорайоне, который закреплен за учебным заведением.
ОЛЬГА БЕРЕСНЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Если родители пожелали бы обучаться в той или другой школе, можно обратиться в департамент образования города Кирова, и тогда уже в индивидуальном порядке будем решать вопросы по устройству детей в ту или в другую школу, но - при наличии в ней свободных мест, мы гарантируем со своей стороны, что ни один ребенок, который зарегистрирован на территории города Кирова, не останется без места в школах на 1 сентября».
Добавим, что подать заявление на зачисление ребенка в 1 класс можно и непосредственно в школе. Приём будет продолжаться до 30 июня, а от граждан, проживающих не на закрепленной за школой территории, – с 1 июля и завершится 5 сентября.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
23.01.2018
Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.
22.01.2018