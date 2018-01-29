ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

30 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2908
EURO: 69.8513
Погода в городе Кирове:
днём:  -11...-9°C
вечером:  -9...-7°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума"

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 44 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Во Дворце молодежи работали 26 площадок по интересам для детей и взрослых. Уже во второй раз в Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума".

В Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума"АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ну, что? Начинаем играть? А начинается игра с путеводителя, где отмечены все развлекательно-образовательные площадки и их возрастное ограничение. И мы выберем - развиваться через живые игры».

- Арам-зам-зам. А-гули-гули-гули.

Ведущие проводят с ребятами игры, направленные на сплочение коллектива. В динамике с позитивом учат быть просто счастливым человеком. По соседству проходит мастер-класс ведущих.

- Ты куда?
- В школу.
- Вернешься?
- Не знаю.

А в завершение упражнения еще нужно спеть песни, но главное при этом не улыбаться и не смеяться.

В Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума"ЕЛИЗАВЕТА ОКАТЬЕВА, УЧАСТНИЦА МАРАФОНА "СКЛАД УМА":
«Мне это интересно. Я уже выступаю на сцене и мне нужны такие советы, чтобы продолжать данную деятельность».
 
 
Суть марафона "СКЛАД УМА" проста и гениальна. Создать модель образовательного пространства, где нет слова "надо", где все по выбору, по интересу и по желанию.

В Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума"РОМАН СОЛОВЬЕВ, ОРГАНИЗАТОР МАРАФОНА "СКЛАД УМА":
«Мы заявляем возрастную категорию от 3 лет и до 150. Здесь для любого возраста. В наше время должны развиваться и дети, и взрослые. Тут даже самые взрослые найдет себе занятие по душе».
 
 
Пятьсот кировчан посетили марафон, который одновременно проходил и в Москве, и Санкт-Петербурге. Цель одна - познакомить участников с деятельностью инновационных образовательных площадок города, где желающие смогут заниматься и после. Например, Полина давно хотела научиться технике оригами и узнать что-то новое.

В Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума"ПОЛИНА ГАГАРИНОВА, УЧАСТНИЦА МАРАФОНА "СКЛАД УМА":
«Можно сделать такие объемные открытки. Здесь можно и секреты хранить, я думаю. Это не сложно, минут 20 и две книжки готовы».

Также ребят научили разводить муравьев в домашних условиях, лепить из глины, рисовать песком, выбирать профессию и многому другому. В планах у организаторов продолжать такие марафоны, ведь с каждым разом желающих все больше.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Трое кировчан примут участие в Зимней Олимпиаде-2018.

19:22 29.01.2018


Трое кировчан примут участие в Зимней Олимпиаде-2018.

С 1 февраля в Кировской области будет увеличена ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам.

14:17 29.01.2018


С 1 февраля в Кировской области будет увеличена ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам.

В Кирове перед судом предстанут пятеро наркоторговцев.

14:12 29.01.2018


В Кирове перед судом предстанут пятеро наркоторговцев.

Болельщиков, планирующих посетить матчи ЧМ по футболу, предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов.

13:40 29.01.2018


Болельщиков, планирующих посетить матчи ЧМ по футболу, предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов.

В поселке Рудничном врач-педиатр выйдет на полный рабочий день с 1 февраля.

12:53 29.01.2018


В поселке Рудничном врач-педиатр выйдет на полный рабочий день с 1 февраля.

В Кирове продолжаются кражи имущества, оставленного в подъездах домов.

9:52 29.01.2018


В Кирове продолжаются кражи имущества, оставленного в подъездах домов.

Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

9:45 29.01.2018


Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошли соревнования по дрифту

10:27 30.01.2018


В Кирове прошли соревнования по дрифту

В Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума"

10:23 30.01.2018


В Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума"

Сварщик автосервиса неделю использовал машину клиентки в качестве такси

10:18 30.01.2018


Сварщик автосервиса неделю использовал машину клиентки в качестве такси

Михаил Бабич встретился со студенческим активом в Перми

10:14 30.01.2018


Михаил Бабич встретился со студенческим активом в Перми

Первенство по биатлону в Перекопе

17:52 29.01.2018


Первенство по биатлону в Перекопе

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Верхошижемском районе сгорел склад зерна.

18.08.2016


В Верхошижемском районе сгорел склад зерна.

В Яранском районе сгорели склад сена и автомобиль УАЗ.

07.10.2015


В Яранском районе сгорели склад сена и автомобиль УАЗ.

Интеллектуальный марафон

04.12.2006


Интеллектуальный марафон

Цирковой марафон

29.09.2014


Цирковой марафон

В Зуевке сгорел склад с печеньем.

29.09.2015


В Зуевке сгорел склад с печеньем.

2 апреля в Кирове стартует марафон "Добрая Вятка"

30.03.2016


2 апреля в Кирове стартует марафон "Добрая Вятка"

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх