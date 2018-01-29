В Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума"
АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ну, что? Начинаем играть? А начинается игра с путеводителя, где отмечены все развлекательно-образовательные площадки и их возрастное ограничение. И мы выберем - развиваться через живые игры».
- Арам-зам-зам. А-гули-гули-гули.
Ведущие проводят с ребятами игры, направленные на сплочение коллектива. В динамике с позитивом учат быть просто счастливым человеком. По соседству проходит мастер-класс ведущих.
- Ты куда?
- В школу.
- Вернешься?
- Не знаю.
А в завершение упражнения еще нужно спеть песни, но главное при этом не улыбаться и не смеяться.
ЕЛИЗАВЕТА ОКАТЬЕВА, УЧАСТНИЦА МАРАФОНА "СКЛАД УМА":
РОМАН СОЛОВЬЕВ, ОРГАНИЗАТОР МАРАФОНА "СКЛАД УМА":
ПОЛИНА ГАГАРИНОВА, УЧАСТНИЦА МАРАФОНА "СКЛАД УМА":
«Можно сделать такие объемные открытки. Здесь можно и секреты хранить, я думаю. Это не сложно, минут 20 и две книжки готовы».
Также ребят научили разводить муравьев в домашних условиях, лепить из глины, рисовать песком, выбирать профессию и многому другому. В планах у организаторов продолжать такие марафоны, ведь с каждым разом желающих все больше.
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