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«Мне это интересно. Я уже выступаю на сцене и мне нужны такие советы, чтобы продолжать данную деятельность».

«Мы заявляем возрастную категорию от 3 лет и до 150. Здесь для любого возраста. В наше время должны развиваться и дети, и взрослые. Тут даже самые взрослые найдет себе занятие по душе».

Во Дворце молодежи работали 26 площадок по интересам для детей и взрослых. Уже во второй раз в Кирове прошел образовательный марафон "Склад ума".Ведущие проводят с ребятами игры, направленные на сплочение коллектива. В динамике с позитивом учат быть просто счастливым человеком. По соседству проходит мастер-класс ведущих.А в завершение упражнения еще нужно спеть песни, но главное при этом не улыбаться и не смеяться.Суть марафона "СКЛАД УМА" проста и гениальна. Создать модель образовательного пространства, где нет слова "надо", где все по выбору, по интересу и по желанию.Пятьсот кировчан посетили марафон, который одновременно проходил и в Москве, и Санкт-Петербурге. Цель одна - познакомить участников с деятельностью инновационных образовательных площадок города, где желающие смогут заниматься и после. Например, Полина давно хотела научиться технике оригами и узнать что-то новое.Также ребят научили разводить муравьев в домашних условиях, лепить из глины, рисовать песком, выбирать профессию и многому другому. В планах у организаторов продолжать такие марафоны, ведь с каждым разом желающих все больше.