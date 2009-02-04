Олимпиада по химии в Центре дополнительного образования
АЛЕКСЕЙ ЛЯМИН, ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня они выполняют экспериментарный тур, оцениваются действия, нужно определить, какой прозрачной раствор находится, в какой пробирке».
АЛЕКСЕЙ ЛЯМИН, ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Победитель должен набрать максимальное количество баллов, тогда он сможет поехать в Москву на финал, но там будет еще сравнение с количеством баллов со всей России».
По оценкам педагогов ребята, которые, скорее всего, пройдут на заключительный этап среди кировских школьников есть.
Добавим, что хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.
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