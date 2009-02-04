Олимпиада по химии в Центре дополнительного образования

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Общий рецепт подготовки к олимпиадам по химии – очень простой: читать хорошую литературу и много работать – решать задачи, анализировать готовые решения, изучать химические свойства веществ.

В Центре дополнительного образования одаренных школьников проходит региональный этап всероссийской Олимпиады по всем образовательным предметам. Так, в эти минуты подростки проверяют свои знания географии. А Иван Швецов наблюдал за тем, как юные химики боролись за право представлять Кировскую область на финале Олимпиады в Москве.Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса. Сегодня ученики 8 и 9 классов из Кирова, Кирово-Чепецка, Кирса и других районов области выполняли практические задания по химии.Лучший способ подготовки – решать задачи прошлых лет. В сети можно найти полные задания и решения практически любой сколько-нибудь серьезной олимпиады по химии за последние 5-7 лет. Такая подготовка займет достаточно много времени, но именно она, по мнению учителей, является наиболее эффективной.По оценкам педагогов ребята, которые, скорее всего, пройдут на заключительный этап среди кировских школьников есть.Добавим, что хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.