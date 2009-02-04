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Новости / Образование

Олимпиада по химии в Центре дополнительного образования

Сегодня, 12:17 | Просмотров: 130 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Центре дополнительного образования одаренных школьников проходит региональный этап всероссийской Олимпиады по всем образовательным предметам. Так, в эти минуты подростки проверяют свои знания географии. А Иван Швецов наблюдал за тем, как юные химики боролись за право представлять Кировскую область на финале Олимпиады в Москве.
 
 
Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса. Сегодня ученики 8 и 9 классов из Кирова, Кирово-Чепецка, Кирса и других районов области выполняли практические задания по химии.

Олимпиада по химии в Центре дополнительного образованияАЛЕКСЕЙ ЛЯМИН, ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня они выполняют экспериментарный тур, оцениваются действия, нужно определить, какой прозрачной раствор находится, в какой пробирке».
 
Общий рецепт подготовки к олимпиадам по химии – очень простой: читать хорошую литературу и много работать – решать задачи, анализировать готовые решения, изучать химические свойства веществ.
 
 
Лучший способ подготовки – решать задачи прошлых лет. В сети можно найти полные задания и решения практически любой сколько-нибудь серьезной олимпиады по химии за последние 5-7 лет. Такая подготовка займет достаточно много времени, но именно она, по мнению учителей, является наиболее эффективной.

АЛЕКСЕЙ ЛЯМИН, ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Победитель должен набрать максимальное количество баллов, тогда он сможет поехать в Москву на финал, но там будет еще сравнение с количеством баллов со всей России».
 
По оценкам педагогов ребята, которые, скорее всего, пройдут на заключительный этап среди кировских школьников есть.
Добавим, что хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.


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