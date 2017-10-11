В школе № 24 будут сформированы только два первых класса.

Поделиться новостью:

В администрации г. Кирова решили изменить границы территории, закрепленной за школой № 24.

Решение было принято по просьбе родительского комитета. Со всеми учебными заведениями, находящимися в относительной близости к школе № 24, проработают вопрос о наборе первоклассников из данного микрорайона.

Чтобы снизить загруженность данного учебного заведения. Часть территории, закрепленной за школой № 24, перераспределят между школами № 10 и № 28. К территории, закрепленной за средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов № 10 им. К.Э. Циолковского» города Кирова добавлены следующие адреса:

- улица Розы Люксембург, 5, 11, 13, 15, 16, 17а, 18, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36;

- улица Профсоюзная, 27, 28, 29, 29а.

К территории, закрепленной за лицеем информационных технологий № 28 города Кирова, добавлены следующие адреса:

- улица Московская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 12, 15, 17,

- улица Труда, 15,

- улица Ленина, 35, 37, 39а, 41, 45, 48, 51,55, 57, 59, 59а, 61, 63, 63/12, 65, 67, 73а, 78,

- улица Набережная Грина, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

- переулок Гостиный.

Отметим, что изменения касаются только первоклассников. С руководством школ №№ 10, 24 и 28 решение согласовано.