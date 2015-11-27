Слобожанин Матвей Жуков стал победителем всероссийского конкурса сочинений
Какие шансы у простого гимназиста из глубинки дважды стать победителем всероссийского конкурса, встретиться с президентом и министром образования, и все это - до окончания девяти классов? Гимназист Матвей Жуков из Слободского личным примером показал, что высокие.
МАТВЕЙ ЖУКОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ:
«Для меня она была неожиданностью, но она была очень желанной. Эта победа не первая у меня в таком конкурсе. Два года назад, в 7ом классе, мы побеждали еще во Всероссийском конкурсе сочинений. Очень приятно, когда оценивают твой труд, твою любовь к литературе. Мне очень приятно».
Эти кадры были сняты 2 года назад, когда съемочная группа нашего канала снимала про Матвея первый сюжет. И тогда и сейчас, рядом с учеником в кадре любимый его учитель русского языка и литературы, которая неустанно развивает талант будущего коллеги.
ЗОЯ СЕРГЕЕВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ:
«У него есть своё видение всегда. Совершенно верно. И у него метафоричное мышление. Он в обыденном всегда видит не обыденное. Посмотрели темы, направления, а потом, поскольку он мечтает стать учителем русского языка и литературы, выбрали для себя очень хорошее направление».
Одним из главных направлений «России устремленной в будущее» Матвей Жуков считает образование. Ему и посвятил своё сочинение, написанное в форме письма в будущее — тридцатилетнему себе.
Матвей Владиславович, здравствуй! Свершилось, наконец: я принял решение, кем хочу стать в этой жизни. Мой выбор нетипичен, несовременен, не сулит материальных благ.
МАТВЕЙ ЖУКОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ:
«Конкурс назывался «Россия устремленная в будущее». А направление выбрали — образование и культура. И это не случайно потому, что я хочу в будущем связать свою жизнь с образованием и через призму своего видения — как в будущем будет выглядеть образование, какие у него перспективы, кто должен идти в учителя, я рассмотрел эту тему».
Несмотря на признанный талант, становиться писателем или журналистом Матвей не хочет, и будущее видит исключительно в преподавании. Ко всем трудностям профессии он уже готов. Перед глазами всегда есть пример — мама — учитель иностранного языка. Марина Юрьевна с удовольствием поделилась с нами своими секретами воспитания.
МАРИНА ЖУКОВА, МАМА МАТВЕЯ:
«Прежде всего, любовь. Это, прежде всего, конечно, помощь, поощрения. Различные они были. В основном, наверно менее финансовые, а больше моральные. Чтобы ребенку было психологически комфортно жить в семье. Чтобы у него все для этого было. Для учебы, для работы. Ну и все его пожелания о том, что купить, а обычно у нас покупки делаются в магазине книг, мы не ходим по магазинам одежды. А мы в основном покоряем книжные магазины».
Два года назад победное сочинение Матвея было посвящено теме бездомных животных. Прочитав его, родители не смогли отказать сыну в приобретении собаки. Сейчас поставлена новая цель — помочь сыну стать отличным учителем русского языка и литературы. К слову, на долгие разговоры у Матвея совсем нет времени. После урока он спешит готовиться к новой олимпиаде — на этот раз по географии, после нее запланированы и литературные конкурсы. А значит впереди еще много дипломов и грамот.
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