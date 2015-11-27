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Слобожанин Матвей Жуков стал победителем всероссийского конкурса сочинений, повторив свой собственный успех двухлетней давности. Каково это - уже в столь юном возрасте обладать писательским талантом и быть одним из лучших учеников страны?Какие шансы у простого гимназиста из глубинки дважды стать победителем всероссийского конкурса, встретиться с президентом и министром образования, и все это - до окончания девяти классов? Гимназист Матвей Жуков из Слободского личным примером показал, что высокие.Эти кадры были сняты 2 года назад, когда съемочная группа нашего канала снимала про Матвея первый сюжет. И тогда и сейчас, рядом с учеником в кадре любимый его учитель русского языка и литературы, которая неустанно развивает талант будущего коллеги.Одним из главных направлений «России устремленной в будущее» Матвей Жуков считает образование. Ему и посвятил своё сочинение, написанное в форме письма в будущее — тридцатилетнему себе.Матвей Владиславович, здравствуй! Свершилось, наконец: я принял решение, кем хочу стать в этой жизни. Мой выбор нетипичен, несовременен, не сулит материальных благ.Несмотря на признанный талант, становиться писателем или журналистом Матвей не хочет, и будущее видит исключительно в преподавании. Ко всем трудностям профессии он уже готов. Перед глазами всегда есть пример — мама — учитель иностранного языка. Марина Юрьевна с удовольствием поделилась с нами своими секретами воспитания.Два года назад победное сочинение Матвея было посвящено теме бездомных животных. Прочитав его, родители не смогли отказать сыну в приобретении собаки. Сейчас поставлена новая цель — помочь сыну стать отличным учителем русского языка и литературы. К слову, на долгие разговоры у Матвея совсем нет времени. После урока он спешит готовиться к новой олимпиаде — на этот раз по географии, после нее запланированы и литературные конкурсы. А значит впереди еще много дипломов и грамот.