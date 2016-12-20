В Кильмезском районе дети изучают китайский язык

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В переводе диалог звучал бы так: "Привет! Привет!

- Ты китаец?

- Нет, я русский!

- Как дела?

«С китайским я познакомился еще на 1 курсе в университета, прошёл долгий путь в изучении, понимаю какие основные трудности есть для русского человека в изучении».

«Мне нравится, что учитель хорошо объясняет и интересна эта культура и язык, он может мне пригодиться найти новую работу, может и переводчиком я буду».

«Господин Си Ли Хун согласился провести у нас один урок и это было очень интересно».

«Когда я приехала в Киров закупать учебники китайского, там были очень удивлены, кто этот язык будут изучать в деревенской школе. Удивлены и очень рады».

В Кировской области появилась школа, где в качестве второго иностранного языка начали изучать китайский. Произошло это в деревне Паска Кильмезского района. Где в глубинке нашли учителя по столь редкому предмету, и как дети справляются с произношением китайских слов и изучением иероглифов.В сельской малокомплектной школе деревни Паска все необычно. Даже звонок на перемену здесь живой - по этажам звонко переливается звук колокольчика. Так делают только во время тихого часа. Дело в том, что школа объединена с детским садом и громкий электрический звонок разбудил бы малышей. А тем временем в классе начинается урок китайского. Дети разыгрывают диалог у доски, немного поглядывая на опорный текст:Учитель нового для ребят языка - личность неординарная. Родился в Подмосковье, учился в МГУ, несколько лет жил в США. Там выучил английский, кстати, его он в школе тоже преподает. Вернулся из эмиграции на родину, переехал жить в глубинку.Казалось бы - где Китай и где Кильмезский район Кировской области? Выпускники сельской малокомпленктной школы где всего-то 20 учеников и после 9 класса дети уезжают поступать в техникумы и училища. Но так может казаться только на первый взгляд. На практике китайский детям оказался очень нужен.То, что говорит Юля - вполне реально. Мир глобализируется, и китайцы есть уже и в Кильмезском районе. Занимаются лесозаготовительными работами. Один из жителей КНР даже приходил в школу - дети общались с носителем языка.Решиться на преподавание китайского директору школы было непросто. Если единственный учитель заболеет - заменить некому будет не только в районе, но и в области. Но соблазн попробовать новый и редкий предмет слишком велик, тем более что в китайский - язык все более популярный в России, без всякого сомнения - язык будущего, его изучают и дети миллиардеров из списка Форбс и примерно в 6% столичных средних школ.Сейчас, когда Гонконгская биржа не уступает Уолл-стрит, объёмы сотрудничества России с Китаем растут, у Китая в запасе ещё множество сфер, не раскрытых и не реализованных на мировом рынке. Русский, владеющий китайским, просто обречён на безбедное существование - спрос на переводчиков сильно превышает предложение. И не важно, где и когда дети начнут учить китайский - важно у кого. А с этим в малокомплектной школе деревни Паска, кажется, всё в порядке.