ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

01 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2613
EURO: 69.7921
Погода в городе Кирове:
ночью:  -20...-18°C
утром:  -21...-19°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В Кировской области создали Единую транспортную службу для школ.

Сегодня, 16:21 | Просмотров: 141 | Версия для печати
Поделиться новостью:

Единая транспортая служба была создана с учётом позитивного опыта Единой службы скорой медпомощи и санавиации, который был одобрен на федеральном уровне.

 

Задача службы – безопасная перевозка детей на школьных автобусах и обеспечение подвоза учеников 47 опорных школ. В настоящее время транспортной службе переданы 52 автобуса, включая 18 новых, полученных по федеральной программе в конце 2017 года.

 

В ЕТС уже разработали логистику перевозок детей по согласованным с ГИБДД маршрутам движения и заключены трудовые договоры с водителями. Также организована диспетчерская служба, которая будет мониторить движение автобусов на пути их следования через систему ГЛОНАСС.

 

В дальнейшем в транспортную службу планируется передать все 99 школьных автобусов, которые закреплены за государственными образовательными организациями.

 

Также на базе Единой транспортной службы будет реализован проект «Мобильный учитель». Педагог опорной школы сможет использовать автомобиль для перемещения к месту работы.



Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

21:33 01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

Бывшего гендиректора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» подозревают в мошенничестве.

18:56 01.02.2018


Бывшего гендиректора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» подозревают в мошенничестве.

В Кировской области создали Единую транспортную службу для школ.

16:21 01.02.2018


В Кировской области создали Единую транспортную службу для школ.

В Слободском водитель иномарки сбил 80-летнюю бабушку.

15:38 01.02.2018


В Слободском водитель иномарки сбил 80-летнюю бабушку.

В Мурашинском районе водитель «Шевроле Нива» врезался в КамАЗ.

15:30 01.02.2018


В Мурашинском районе водитель «Шевроле Нива» врезался в КамАЗ.

В Кирове сотрудники МЧС предотвратили взрыв.

14:57 01.02.2018


В Кирове сотрудники МЧС предотвратили взрыв.

На Киров надвигаются сильные морозы.

14:33 01.02.2018


На Киров надвигаются сильные морозы.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове стартовали 27-е соревнования по пожарно-прикладному спорту на "Кубок Вятки"

17:43 01.02.2018


В Кирове стартовали 27-е соревнования по пожарно-прикладному спорту на "Кубок Вятки"

Круглый стол, посвященный теме защиты ребенка от взрослого человека

17:42 01.02.2018


Круглый стол, посвященный теме защиты ребенка от взрослого человека

В Кирове открылась ремесленная мастерская

17:40 01.02.2018


В Кирове открылась ремесленная мастерская

Переселение из аварийного жилья в Кильмези

17:38 01.02.2018


Переселение из аварийного жилья в Кильмези

Кировчане стали свидетелями полного лунного затмения

15:01 01.02.2018


Кировчане стали свидетелями полного лунного затмения

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области появится единая диспетчерская служба скорой помощи.

09.12.2015


В Кировской области появится единая диспетчерская служба скорой помощи.

В Кировской области создадут государственную гемодиализную службу

26.01.2017


В Кировской области создадут государственную гемодиализную службу

Модернизация службы скорой помощи

20.06.2011


Модернизация службы скорой помощи

Скорая помощь в регионе перейдет на единую диспетчерскую службу

20.07.2016


Скорая помощь в регионе перейдет на единую диспетчерскую службу

Сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за автобусами-нарушителями правил

28.11.2017


Сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за автобусами-нарушителями правил

Детей без билета запретят высаживать из автобусов

03.02.2017


Детей без билета запретят высаживать из автобусов

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

30.01.2018


В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх