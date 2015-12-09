В Кировской области создали Единую транспортную службу для школ.

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Единая транспортая служба была создана с учётом позитивного опыта Единой службы скорой медпомощи и санавиации, который был одобрен на федеральном уровне.

Задача службы – безопасная перевозка детей на школьных автобусах и обеспечение подвоза учеников 47 опорных школ. В настоящее время транспортной службе переданы 52 автобуса, включая 18 новых, полученных по федеральной программе в конце 2017 года.

В ЕТС уже разработали логистику перевозок детей по согласованным с ГИБДД маршрутам движения и заключены трудовые договоры с водителями. Также организована диспетчерская служба, которая будет мониторить движение автобусов на пути их следования через систему ГЛОНАСС.

В дальнейшем в транспортную службу планируется передать все 99 школьных автобусов, которые закреплены за государственными образовательными организациями.

Также на базе Единой транспортной службы будет реализован проект «Мобильный учитель». Педагог опорной школы сможет использовать автомобиль для перемещения к месту работы.