Начался прием заявок в первые классы муниципальных школ
Чтобы первый день знаний получился действительно праздничным, важно позаботиться об этом уже сейчас. Вслед за приёмом заявлений в первый класс в общеобразовательные учреждения с 1-го февраля к оформлению заявлений подключились и муниципальные школы города Кирова.
ОЛЬГА БЕРЕСНЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«К счастью всех родителей информационная система зачисления в этом году не зависла ни на час, ни на полчаса, то есть в 9:03 система начала активно работать, поэтому если говорить по цифрам, то на 12:30 1795 заявлений получено от граждан, родителей и законных представителей г. Кирова».
Каждый год в первые дни приема документов в работе сайта отмечаются сбои. Для удобства родителей была организована "горячая линия".
ОЛЬГА БЕРЕСНЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Горячая линия сегодня работает до 4 часов. В департаменте образования в отделе школьного образования работают 3 специалиста. Мы открыты, доступны, комментируем, даем телефоны технических специалистов, которые работают в центре оценки качества образования, чтобы с родителями поговорить и решить технические вопросы».
Важно, чтобы у родителей не возникало проблем при прохождении процедуры приема ребенка в первый класс. Поэтому всё - предельно просто. Уже в первые часы приема - полсотни заявлений в первый класс и это только в одну школу.
ЛАРИСА ШУЛЬГИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №37:
«Первое - подача электронного заявления. В течение 7 дней заявление находится в обработке, затем родители несут пакет документов, подтверждающих те данные, которые написаны в заявлении - это свидетельство о рождении ребенка, где мы смотрим и контролируем, чтобы ребенку на 1 сентября было обязательно не меньше 6,5 и не больше 8 лет».
Отметим, что комплект документов, необходимых для зачисления в первый класс, с прошлого года не изменился.
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