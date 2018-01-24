Начался прием заявок в первые классы муниципальных школ

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Идет прием заявок в первый класс в муниципальные школы Кирова. У родителей была возможность задать свои вопросы в ходе "горячей линии".Чтобы первый день знаний получился действительно праздничным, важно позаботиться об этом уже сейчас. Вслед за приёмом заявлений в первый класс в общеобразовательные учреждения с 1-го февраля к оформлению заявлений подключились и муниципальные школы города Кирова.Каждый год в первые дни приема документов в работе сайта отмечаются сбои. Для удобства родителей была организована "горячая линия".Важно, чтобы у родителей не возникало проблем при прохождении процедуры приема ребенка в первый класс. Поэтому всё - предельно просто. Уже в первые часы приема - полсотни заявлений в первый класс и это только в одну школу.Отметим, что комплект документов, необходимых для зачисления в первый класс, с прошлого года не изменился.