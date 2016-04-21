В Кирове прошел фестиваль инновационных проектов

Фестиваль инновационных проектов прошел в Кирове. Он собрал руководителей и их заместителей, педагогов и методистов образовательных организаций региона. Чем они делились с коллегами?
Пятиклассник Илья Катаев и шестиклассник Ваня Крестьянинов приехали из Слободского, чтобы на Фестивале инновационных проектов презентовать своего робота, которого они собрали сами - не по инструкции.
ИЛЬЯ КАТАЕВ, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ №9 Г. СЛОБОДСКОГО:
«Наш робот может ездить по черной линии, у него есть два датчика цвета. Программа пишется в главный блок. И тогда машина едет по черной линии».
В современном мире робототехника - уже, можно сказать, стандартное увлечение школьников. Поэтому на Фестивале было предложено развивать это направление в образовательных организациях области. МИХАИЛ СОЛКИН, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ ЛИЦЕЯ №9 Г. СЛОБОДСКОГО:
«Если говорить о других предметах, где скучно, то дети зевают, смотрят в окно, то на робототехнике, даже если занятие построено не правильно, они все равно приходят повторно и занимаются, потому что им это интересно. Они понимают, что за этим будущее».
Также на Фестивале обсудили проект по повышению финансовой грамотности школьников, внедрение немецкого языка в качестве второго иностранного, метапредметные интерактивные игры и не только.
ЕЛЕНА ИЗМАЙЛОВА, ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ ИРО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас существуют пилотные организации по внедрению проектов. И любая организация, которая увидит в этом пользу для себя, сможет воспользоваться такими предложениями и реализовать в своей образовательной организации».
Добавим, что основная цель Фестиваля - выявление инновационных идей, которые способствуют развитию системы образования Кировской области.
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