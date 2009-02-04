В Кирове прошла олимпиада по 3D моделированию
Примерно так будут выглядеть уроки рисования в школе будущего - вместо кисточек и красок 3D ручки. Пластик плавится, создавая форму. Ребенку работать с объемом не так-то просто, но старания того стоят.
МАТВЕЙ ЧИРКОВ, УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 3D ТЕХНОЛОГИЯМ:
«Никак акварельными красками нарисовать - можно потрогать, поиграть с этим».
Участники олимпиады по 3D технологиям - обычные школьники из Кирова и Кирово-Чепецка. В этой аудитории они выполняют задание по объемному художественному творчеству.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это состязание необычное, оно командное. Ребята работают в паре и у нас есть возможность узнать, что они сейчас делают».
«Мы делаем с Димой проектную работу по мультфильму "Головоломка". Дима делает героя, а я платформу для нашей композиции».
Герои мультфильма у ребят одни и те же, но видение разное. Благодаря детской фантазии пластик оживает, у модели появляется характер. Не менее интересное задание выполняют участники в соседней аудитории - с помощью специальной программы ребята создают мультгероев в 3D варианте. Занятие увлекательное и в жизни пригодится.
ВЛАД ХИТРИН, УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 3D ТЕХНОЛОГИЯМ:
«Пригодятся, если поступать в техникум, заниматься инженерией, создавать модели, продвигаться в будущее».
Олимпиада не случайно проводится на базе Вятской сельхозакадемии. С этого года она стала ресурсным Центром ассоциации внедрения 3D технологий в образование. Академия берет патронаж над школами по внедрению новых технологий на уроках.
СВЕТЛАНА РУСИНОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЯ ВЯТСКОЙ ГСХА:
«Олимпиада - это первоначальный этап, чтобы выявить способных к 3D моделированию детей, чтобы в дальнейшем их сопровождать, развивая навыки новых технологий».
В каждом из двух направлений выберут команду-победителя. По итогам общероссийского рейтинга эти ребята возможно попадут в финал всероссийской олимпиады по 3D технологиям, который пройдет в Артеке.
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