В Кирове прошла олимпиада по 3D моделированию

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Без циркуля и линейки. Сегодня кировские школьники впервые приняли участие во всероссийской олимпиаде по 3D технологиям. Задания непростые. Здесь и творчество, и новые технические возможности.Примерно так будут выглядеть уроки рисования в школе будущего - вместо кисточек и красок 3D ручки. Пластик плавится, создавая форму. Ребенку работать с объемом не так-то просто, но старания того стоят.Участники олимпиады по 3D технологиям - обычные школьники из Кирова и Кирово-Чепецка. В этой аудитории они выполняют задание по объемному художественному творчеству.Герои мультфильма у ребят одни и те же, но видение разное. Благодаря детской фантазии пластик оживает, у модели появляется характер. Не менее интересное задание выполняют участники в соседней аудитории - с помощью специальной программы ребята создают мультгероев в 3D варианте. Занятие увлекательное и в жизни пригодится.Олимпиада не случайно проводится на базе Вятской сельхозакадемии. С этого года она стала ресурсным Центром ассоциации внедрения 3D технологий в образование. Академия берет патронаж над школами по внедрению новых технологий на уроках.В каждом из двух направлений выберут команду-победителя. По итогам общероссийского рейтинга эти ребята возможно попадут в финал всероссийской олимпиады по 3D технологиям, который пройдет в Артеке.