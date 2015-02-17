Юные химики из Кирова доказывали в Москве связь химии с искусством
ПЕТР ТУПИЦЫН, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА:
ПАВЕЛ РЫЧКОВ, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА:
«В данном случае турнир был связан с искусством, поэтому проблемы были, так как с искусством я дружу слабо. Для меня это был и экскурс в искусство, думаю, прошел успешно».
Химический турнир - это командное состязание, в каждой по 6 участников. Юные ученые должны были не только сообща решить задачу, но и доказать ее в химическом бою.
МАРИНА БАКУЛЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦДООШ Г.КИРОВА:
«Химический бой - это действие, в котором играют 3-4 команды. Из них есть команда докладчик, оппонент, рецензент, наблюдатель».
Межрегиональный химический турнир появился как логическое продолжение Московского турнира, впервые организованного в 2011 году. Чтобы попасть на него, школьникам необходимо сначала стать лучшими в своем регионе.
Которые были на турнирах такого уровня несколько раз - они становятся капитанами команды.
ИЛЬЯ КОРМЩИКОВ, КАПИТАН КОМАНДЫ, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА:
«Самое главное, что дает турнир - личностный рост и умение отстоять свою точку зрения в научном плане, четко поставить позицию, отстоять ее».
В этом году школьникам из Кирова не удалось взять первое место, как это было в 2015 году. Тем не менее, юные химики выступили достойно и прошли в полуфинал турнира.
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