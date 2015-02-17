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- Бихромат, серка и перекись - она самая последняя.

«Вы видите оранжевый цвет, нам необходимо получить красный. Добавлю вещество, видите изменение цвета».

Радуга в пробирке. Юные химики из Кирова доказывали в Москве связь химии с искусством. Ребята вернулись с межрегионального химического турнира, где прошли в полуфинал.Эти формулы превращают науку в искусство. Разные вещества, взаимодействуя друг с другом, меняют цвет жидкости в колбе.Вместить в одну колбу все цвета радуги, причем в естественной последовательности - это одно из заданий химического турнира. Он проходил на базе МГУ и собрал 38 команд из разных регионов. Кировчанам пришлось непросто - для победы нужны были не только научные знания.Химический турнир - это командное состязание, в каждой по 6 участников. Юные ученые должны были не только сообща решить задачу, но и доказать ее в химическом бою.Межрегиональный химический турнир появился как логическое продолжение Московского турнира, впервые организованного в 2011 году. Чтобы попасть на него, школьникам необходимо сначала стать лучшими в своем регионе.Которые были на турнирах такого уровня несколько раз - они становятся капитанами команды.В этом году школьникам из Кирова не удалось взять первое место, как это было в 2015 году. Тем не менее, юные химики выступили достойно и прошли в полуфинал турнира.