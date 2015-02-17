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Новости / Образование

Юные химики из Кирова доказывали в Москве связь химии с искусством

Вчера, 13:18 | Просмотров: 136 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Радуга в пробирке. Юные химики из Кирова доказывали в Москве связь химии с искусством. Ребята вернулись с межрегионального химического турнира, где прошли в полуфинал.

- Бихромат, серка и перекись - она самая последняя.
 
 
Эти формулы превращают науку в искусство. Разные вещества, взаимодействуя друг с другом, меняют цвет жидкости в колбе.

Юные химики из Кирова доказывали в Москве связь химии с искусствомПЕТР ТУПИЦЫН, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА:
«Вы видите оранжевый цвет, нам необходимо получить красный. Добавлю вещество, видите изменение цвета».
 
 
Вместить в одну колбу все цвета радуги, причем в естественной последовательности - это одно из заданий химического турнира. Он проходил на базе МГУ и собрал 38 команд из разных регионов. Кировчанам пришлось непросто - для победы нужны были не только научные знания.

Юные химики из Кирова доказывали в Москве связь химии с искусствомПАВЕЛ РЫЧКОВ, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА:
«В данном случае турнир был связан с искусством, поэтому проблемы были, так как с искусством я дружу слабо. Для меня это был и экскурс в искусство, думаю, прошел успешно».

Химический турнир - это командное состязание, в каждой по 6 участников. Юные ученые должны были не только сообща решить задачу, но и доказать ее в химическом бою.

Юные химики из Кирова доказывали в Москве связь химии с искусствомМАРИНА БАКУЛЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦДООШ Г.КИРОВА:
«Химический бой - это действие, в котором играют 3-4 команды. Из них есть команда докладчик, оппонент, рецензент, наблюдатель».

Межрегиональный химический турнир появился как логическое продолжение Московского турнира, впервые организованного в 2011 году. Чтобы попасть на него, школьникам необходимо сначала стать лучшими в своем регионе.

Которые были на турнирах такого уровня несколько раз - они становятся капитанами команды.

Юные химики из Кирова доказывали в Москве связь химии с искусствомИЛЬЯ КОРМЩИКОВ, КАПИТАН КОМАНДЫ, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ТУРНИРА:
«Самое главное, что дает турнир - личностный рост и умение отстоять свою точку зрения в научном плане, четко поставить позицию, отстоять ее».

В этом году школьникам из Кирова не удалось взять первое место, как это было в 2015 году. Тем не менее, юные химики выступили достойно и прошли в полуфинал турнира.


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