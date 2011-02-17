Студенты нолинского техникума готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалы

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Разобрать и собрать двигатель на время. Студенты нолинского техникума механизации сельского хозяйства готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалы. О необычных дисциплинах и перспективах победителей, расскажет Лариса Добриянова.Региональный этап worldskills Russia начнется в Кирове в конце февраля. Традиционно соревнования направлены не только на повышение престижа рабочих профессий, но и на модернизацию системы обучения.Главная задача участников - проявить свои практические навыки и умения по выбранной дисциплине.Результаты нолинским студентам нужно будет показать в нескольких разных направлениях, среди которых есть строительство и печное дело, а также техосмотр и ремонт автомобиля. Иван Перескоков, который участвует в подобных соревнованиях, не в первый раз уже знает к чему готовиться. Например, ему на время придется разобрать и собрать двигатель и коробку передач восьмерки.Разумеется, молодые люди будут работать не только с легковыми автомобилями. Студентам техникума механизации сельского хозяйства нужно будет продемонстрировать и своё умение в починке крупной техники, например вот таких тракторов. Директор учебного заведения в своих учениках не сомневается. Участвовать в соревнованиях подобного уровня Техникум начал еще в 2016 годуТехникуму механизации сельского хозяйства сейчас уже 87 лет. На сегодняшний день в нем обучаются без малого шесть сотен студентов из разных уголков области на самые востребованные в регионе технические специальности.