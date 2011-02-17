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Новости / Образование

Студенты нолинского техникума готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалы

Вчера, 20:45 | Просмотров: 104 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Разобрать и собрать двигатель на время. Студенты нолинского техникума механизации сельского хозяйства готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалы. О необычных дисциплинах и перспективах победителей, расскажет Лариса Добриянова.

Региональный этап worldskills Russia начнется в Кирове в конце февраля. Традиционно соревнования направлены не только на повышение престижа рабочих профессий, но и на модернизацию системы обучения.

Главная задача участников - проявить свои практические навыки и умения по выбранной дисциплине.

Студенты нолинского техникума готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалыСЕРГЕЙ СУББОТИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕХАНИЗАЦИИ:
«Каждый модуль составлен таким образом, чтобы охватить некоторый раздел определенных умений. В результате этого студент показывает, что он умеет делать, как он умеет делать ну и в какие сроки. То есть самое главное уложиться по времени. И показать результат не хуже, чем показывают другие участники».

Результаты нолинским студентам нужно будет показать в нескольких разных направлениях, среди которых есть строительство и печное дело, а также техосмотр и ремонт автомобиля. Иван Перескоков, который участвует в подобных соревнованиях, не в первый раз уже знает к чему готовиться. Например, ему на время придется разобрать и собрать двигатель и коробку передач восьмерки.

Студенты нолинского техникума готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалыИВАН ПЕРЕСКОКОВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА:
«Сначала разборка его, потом выявление дефектаций, то есть неисправности выявляют. После сборка. Сборка происходит тоже все это делается во время. То есть не нужно лишних движений делать. Будут начисляться лишние баллы. То есть штрафы называемые».

Разумеется, молодые люди будут работать не только с легковыми автомобилями. Студентам техникума механизации сельского хозяйства нужно будет продемонстрировать и своё умение в починке крупной техники, например вот таких тракторов. Директор учебного заведения в своих учениках не сомневается. Участвовать в соревнованиях подобного уровня Техникум начал еще в 2016 году

Студенты нолинского техникума готовятся к региональному чемпионату – молодые профессионалыЕЛЕНА ПИГОЗИНА, ДИРЕКТОР КОГПОБУ "НТМСХ":
«До этого, в традиции техникума было участие во всероссийских олимпиадах профессионального мастерства. Они шли многие годы. И начиная с 2007 года, мы принимаем в них регулярное участие. Формат похож. И, собственно говоря, наше участие приносит свои неплохие результаты, как по всероссийским олимпиадам, так и по чемпионатам волдскилз.

Техникуму механизации сельского хозяйства сейчас уже 87 лет. На сегодняшний день в нем обучаются без малого шесть сотен студентов из разных уголков области на самые востребованные в регионе технические специальности.


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