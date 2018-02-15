Михаил Бабич о кадетском образовании

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Система кадетского образования будет развиваться на примере кадетских корпусов в Приволжье.В рамках реализации проекта «КаДетство» в Приволжском федеральном округе создано шесть кадетских корпусов. В Чебоксарах полпред Михаил Бабич оценил, как идет строительство Чувашского кадетского корпуса. По инициативе полпреда Президента в адрес Правительства направлены предложения по совершенствованию системы кадетского образования на примере кадетских корпусов Приволжья.Добавим, что в Кировской области кадетский корпус открылся 1 сентября на базе Просницкого лицея. В нем учатся более 200 детей из Кировской, Астраханской, Псковской и Саратовской областей, а также Татарстана.