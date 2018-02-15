ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

15 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.5918
EURO: 70.6718
Погода в городе Кирове:
днём:  -9...-7°C
вечером:  -16...-14°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

Михаил Бабич о кадетском образовании

Сегодня, 12:03 | Просмотров: 38 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Система кадетского образования будет развиваться на примере кадетских корпусов в Приволжье.

В рамках реализации проекта «КаДетство» в Приволжском федеральном округе создано шесть кадетских корпусов. В Чебоксарах полпред Михаил Бабич оценил, как идет строительство Чувашского кадетского корпуса. По инициативе полпреда Президента в адрес Правительства направлены предложения по совершенствованию системы кадетского образования на примере кадетских корпусов Приволжья.

Михаил Бабич о кадетском образовании МИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Сейчас собственно Минобрнауки стандартизирует эти процедуры, чтобы кадетское образование независимо от того, в каком регионе создаются кадетские корпуса, кадетские школы, было равнозначным: дети были обеспечены и форменной одеждой, и питанием, и материально-технической базой по соответствующим стандартам. А, самое главное, чтобы это был качественный образовательный процесс, чтобы ребята, которые выберут для себя поступление в высшие военные заведения, имели соответствующие преференции, закончив кадетское образовательное учреждение, такие же, как и выпускники суворовских, нахимовских военных училищ. А те, кто примет решение для поступления в гражданские вузы, имели достойное конкурентное образование, которое позволит им учиться в любом вузе страны».

Добавим, что в Кировской области кадетский корпус открылся 1 сентября на базе Просницкого лицея. В нем учатся более 200 детей из Кировской, Астраханской, Псковской и Саратовской областей, а также Татарстана.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Выпускники выбрали предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ

12:12 15.02.2018


Выпускники выбрали предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ

Кировская "Родина" атакует, но снова проигрывает.

10:18 15.02.2018


Кировская "Родина" атакует, но снова проигрывает.

Роспотребнадзор: превышений ПДК загрязняющих веществ в Кирове не выявлено.

9:45 15.02.2018


Роспотребнадзор: превышений ПДК загрязняющих веществ в Кирове не выявлено.

Кировчанам предложили выбрать название для нового легкоатлетического манежа в Вересниках.

16:24 14.02.2018


Кировчанам предложили выбрать название для нового легкоатлетического манежа в Вересниках.

26-летняя кировчанка забила до смерти свою 35-летнюю знакомую.

15:53 14.02.2018


26-летняя кировчанка забила до смерти свою 35-летнюю знакомую.

На полное восстановление дома на МОПРа, 109, потребуется около 3 млн рублей.

15:31 14.02.2018


На полное восстановление дома на МОПРа, 109, потребуется около 3 млн рублей.

"Герценка" получит и новые книги, и новую печатную периодику.

15:18 14.02.2018


"Герценка" получит и новые книги, и новую печатную периодику.

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка «Дамские штучки» в библиотеке № 3

12:09 15.02.2018


Выставка «Дамские штучки» в библиотеке № 3

Фильм кировской детской киностудии "Юность" был удостоен высокой награды

12:07 15.02.2018


Фильм кировской детской киностудии "Юность" был удостоен высокой награды

Потребительская корзина в регионе пока не будет пересматриваться

12:05 15.02.2018


Потребительская корзина в регионе пока не будет пересматриваться

Михаил Бабич о кадетском образовании

12:03 15.02.2018


Михаил Бабич о кадетском образовании

В Кирове отметили международный день книгодарения

20:49 14.02.2018


В Кирове отметили международный день книгодарения

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Михаил Бабич обозначил новые пути развития кадетского образования в округе

15.11.2017


Михаил Бабич обозначил новые пути развития кадетского образования в округе

Михаил Бабич посетил Башкирский и Удмуртский кадетские корпуса

02.09.2015


Михаил Бабич посетил Башкирский и Удмуртский кадетские корпуса

Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич посетил Нижегородский кадетский корпус

04.09.2017


Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич посетил Нижегородский кадетский корпус

На базе Просницкого лицея будет создан кадетский корпус

16.02.2017


На базе Просницкого лицея будет создан кадетский корпус

19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

18.09.2017


19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

Кадетский корпус откроется в Кирово-Чепецком районе на базе Проснинского лицея

07.02.2017


Кадетский корпус откроется в Кирово-Чепецком районе на базе Проснинского лицея

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх