Михаил Бабич о кадетском образовании
В рамках реализации проекта «КаДетство» в Приволжском федеральном округе создано шесть кадетских корпусов. В Чебоксарах полпред Михаил Бабич оценил, как идет строительство Чувашского кадетского корпуса. По инициативе полпреда Президента в адрес Правительства направлены предложения по совершенствованию системы кадетского образования на примере кадетских корпусов Приволжья.
МИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Сейчас собственно Минобрнауки стандартизирует эти процедуры, чтобы кадетское образование независимо от того, в каком регионе создаются кадетские корпуса, кадетские школы, было равнозначным: дети были обеспечены и форменной одеждой, и питанием, и материально-технической базой по соответствующим стандартам. А, самое главное, чтобы это был качественный образовательный процесс, чтобы ребята, которые выберут для себя поступление в высшие военные заведения, имели соответствующие преференции, закончив кадетское образовательное учреждение, такие же, как и выпускники суворовских, нахимовских военных училищ. А те, кто примет решение для поступления в гражданские вузы, имели достойное конкурентное образование, которое позволит им учиться в любом вузе страны».
Добавим, что в Кировской области кадетский корпус открылся 1 сентября на базе Просницкого лицея. В нем учатся более 200 детей из Кировской, Астраханской, Псковской и Саратовской областей, а также Татарстана.
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