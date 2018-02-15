Выпускники выбрали предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ

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В Кировской области завершился приём заявлений на участие в ЕГЭ-2018. На сдачу единого государственного экзамена записались 6554 участника (в 2017 году - 6405).Как сообщили в областном министерстве образования, 168 человек планируют сдавать ЕГЭ в досрочный период (март - апрель). Это выпускники прошлых лет, обучающиеся профессиональных образовательных организаций и выпускники общеобразовательных организаций текущего года, которые по объективным причинам не смогут явиться на ГИА в основные сроки.6386 участников придут на экзамены в основной период (май - июнь), в том числе 5860 выпускников школ этого года.Напомним, для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам достаточно удовлетворительно сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике. В 2018 году сдавать только обязательные экзамены будут 295 человек. Они могут поступить в профессиональные образовательные организации или при желании сдать ЕГЭ по выбору в последующие годы.ЕГЭ по математике, как и раньше, разделён на два уровня - базовый и профильный. Математику профильного уровня выбрали 68% участников. ЕГЭ по математике профильного уровня и ЕГЭ по предметам по выбору выпускники сдают для поступления в образовательные организации высшего образования.Большинство школьников, помимо обязательных, будут сдавать от двух до четырёх предметов на выбор. 319 выпускников выбрали для сдачи только один дополнительный предмет. Два участника ЕГЭ в Кировской области планируют сдавать 13 экзаменов (включая обязательные предметы и устную часть по иностранному языку). Выбирая несколько предметов, выпускник в последующем может подать документы в разные вузы или на разные специальности.Самыми популярными предметами по выбору у кировских выпускников вновь стали:- обществознание (его намерены сдавать 59% участников ЕГЭ);- биология (планируют сдавать 28% участников);- физика (27%);- история (23%).Причём, как отметили в региональном министерстве образования, по сравнению с 2017 годом выросло число желающих сдавать экзамены по обществознанию и биологии, а доля выпускников, остановивших свой выбор на физике, осталась на уровне прошлого года.