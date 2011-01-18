Школьники области представили свои изделия на олимпиаде по технологии
Ульяна Скрябина представила для защиты свой проект - это платье изо льна, украшенное авторской ручной вышивкой. На эту работу ушло немало времени, но результатом можно по-настоящему гордиться.
УЛЬЯНА СКРЯБИНА, УЧЕНИЦА КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ГИМНАЗИИ №2:
«Это всё ручная работа, выкройки мы делали сами, Рисунок выполнен в технике ручной набойки, все сами».
А Дмитрий Злобин своими руками сделал подарок для сестры. Это компактный туалетный столик, где юная модница будет хранить свои духи, украшения и косметику.
ДМИТРИЙ ЗЛОБИН, УЧЕНИК ФИЛИППОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА:
«Изделие называется уголок золушки. Я делал его 65 часов. Идею взял из интернета, частично доработал сам».
На олимпиаде по технологии приехали дети со всей Кировской области - из Кирово-Чепецкого района, из Котельнича, из Вятских полян, Слободского, Яранска. Общее число участников - 42, сюда входят учащиеся 9 и 11 классов.
ЕЛЕНА РАСПОПИНА, ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ:
«Олимпиада у нас проходит по двум номинациям, техническое творчество и культура дома, декоративно-прикладное творчество. Ребята показывают свои умения в обработке дерева, металла».
Недавно стало популярным еще одно направление - робототехника. На Олимпиаде есть и те, кто выбрал именно его. Добавим, что финалисты будут бороться за первое место в Санкт-Петербурге. Всего в Кировской области участниками регионального этапа олимпиады стали свыше 1300 школьников. Кстати, в этом году в Кирове впервые прошла Олимпиада и по испанскому языку, который становится всё более популярным среди детей, которые выбирают его вторым иностранным.
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