Школьники области представили свои изделия на олимпиаде по технологии

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В Центре дополнительного образования свои конкурсы и задания. Здесь одаренные школьники участвуют в региональном этапе всероссийской Олимпиады по всем образовательным предметам, и в том числе по технологии.Ульяна Скрябина представила для защиты свой проект - это платье изо льна, украшенное авторской ручной вышивкой. На эту работу ушло немало времени, но результатом можно по-настоящему гордиться.А Дмитрий Злобин своими руками сделал подарок для сестры. Это компактный туалетный столик, где юная модница будет хранить свои духи, украшения и косметику.На олимпиаде по технологии приехали дети со всей Кировской области - из Кирово-Чепецкого района, из Котельнича, из Вятских полян, Слободского, Яранска. Общее число участников - 42, сюда входят учащиеся 9 и 11 классов.Недавно стало популярным еще одно направление - робототехника. На Олимпиаде есть и те, кто выбрал именно его. Добавим, что финалисты будут бороться за первое место в Санкт-Петербурге. Всего в Кировской области участниками регионального этапа олимпиады стали свыше 1300 школьников. Кстати, в этом году в Кирове впервые прошла Олимпиада и по испанскому языку, который становится всё более популярным среди детей, которые выбирают его вторым иностранным.