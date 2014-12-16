Киров откроет несколько кванториумов

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Кировская область вошла в число 12 субъектов, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков. "Кванториумы" откроются в Омутнинске и Кирово-Чепецке.«Кванториум» - это новая модель системы дополнительного образования детей, направленная на формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, базирующаяся на государственно-частном партнёрстве. Технопарк в Кирово-Чепецке откроется в здании бывшего детского сада. Помещение долгое время не использовалось, поэтому здесь предстоит провести серьезный ремонт в кратчайшие сроки. Так как открытие "Кванториума" запланировано на октябрь этого года.Создавая «Кванториум», Правительство области совместно с органами местного самоуправления обеспечит возможность детям в возрасте от пяти до восемнадцати лет бесплатно обучаться и заниматься инженерно-конструкторской и научно-исследовательской деятельностью, тем самым возрождая престиж инженерных и научных профессий.Дети и молодежь в детском технопарке смогут заниматься по таким направлениям как роботоквантум, IT-квантум и промышленным дизайном. Также будет создан хай-тек цех, лекторий с зоной коворкинга и шахматная аудитория.В настоящее время завершаются работы по зонированию и дизайну помещений, подготовке проектно-сметной документации для проведения реконструкции здания, согласованию оборудования, осуществляется подбор кадров. По итогам конкурсного отбора педагоги и специалисты пройдут обучение в технопарке Сколково.