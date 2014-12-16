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Новости / Образование

Киров откроет несколько кванториумов

Вчера, 20:46 | Просмотров: 114 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировская область вошла в число 12 субъектов, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков. "Кванториумы" откроются в Омутнинске и Кирово-Чепецке.

«Кванториум» - это новая модель системы дополнительного образования детей, направленная на формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, базирующаяся на государственно-частном партнёрстве. Технопарк в Кирово-Чепецке откроется в здании бывшего детского сада. Помещение долгое время не использовалось, поэтому здесь предстоит провести серьезный ремонт в кратчайшие сроки. Так как открытие "Кванториума" запланировано на октябрь этого года.

Киров откроет несколько кванториумовЕЛЕНА САВИНА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Общая стоимость сумма, которая будет затрачена на создание технопарка в городе Кирово-Чепецке, будет оцениваться около 60 миллионов рублей. Сюда входит реконструкция, ремонт, приобретение оборудования, обучение специалистов».

Создавая «Кванториум», Правительство области совместно с органами местного самоуправления обеспечит возможность детям в возрасте от пяти до восемнадцати лет бесплатно обучаться и заниматься инженерно-конструкторской и научно-исследовательской деятельностью, тем самым возрождая престиж инженерных и научных профессий.

Киров откроет несколько кванториумовЮЛИЯ ШУМИЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА:
«Результатом каждого квантума это будет реальный продукт, и мы работаем с предприятиями именно постановкой технологических задач, будем работать под конкретный заказ, и будем изготавливать тот продукт, который будет интересен предприятиям».

Дети и молодежь в детском технопарке смогут заниматься по таким направлениям как роботоквантум, IT-квантум и промышленным дизайном. Также будет создан хай-тек цех, лекторий с зоной коворкинга и шахматная аудитория.

ЮЛИЯ ШУМИЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА:
«Дети сначала будут пробовать и если будет им в течение месяца не интересно, то они могут перейти в другой квантум и обучаться в том квантуме, который он выбрал».

В настоящее время завершаются работы по зонированию и дизайну помещений, подготовке проектно-сметной документации для проведения реконструкции здания, согласованию оборудования, осуществляется подбор кадров. По итогам конкурсного отбора педагоги и специалисты пройдут обучение в технопарке Сколково.


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