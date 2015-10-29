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«Занимаются и мальчики иногда и девочки. Больше, конечно, девочки. Куклы - больше девичье мастерство. Некоторым мальчишкам нравится. Им хочется, но они стесняются. Говорят: "Я сделаю для сестрички"».

Необычную методику кировкой воспитательницы по работе с детьми высоко оценили на всероссийском конкурсе. О секретах воспитания при помощи кукол узнала наша съемочная группа.При помощи игрушки воспитывается любовь. Сначала к рукоделию, а потом и к родной истории и культуре. Куклы, которыми играют малыши - сделаны своими руками. Дети, мамы, бабушки, воспитательница. Все приложили усердие.Увлечь таких маленьких детей рукоделием - задача не из простых. Сначала нужно дать поиграть изделием, затем предложить помочь в изготовлении, а там, глядишь, у ребенка появится желание самостоятельно сшить куколку.У каждой куклы - своя история. Это народное творчество. Воспитательница рассказывает детям об игрушках детям. Малыши любят эти рассказы. Увлечение перерастает в образовательный процесс. За разработку такой методики Елена Обухова стала лауреатом конкурса "Воспитатели России". Это заочное "соревнование". В столице жюри изучало присланные по почте работы преподавателей со всей России.Елена Обухова в педагогике - более тридцати лет. Более четверти века она работает в детском саду номер 170. Отправить свою работу на конкурс ее уговорили коллеги.Отметим, в конкурсе "Воспитатели России" участвовало почти 500-т преподавателей дошкольных учреждений. Лауреатами стали 19 человек.