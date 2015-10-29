Необычную методику кировкой воспитательницы по работе с детьми высоко оценили на всероссийском конкурсе
При помощи игрушки воспитывается любовь. Сначала к рукоделию, а потом и к родной истории и культуре. Куклы, которыми играют малыши - сделаны своими руками. Дети, мамы, бабушки, воспитательница. Все приложили усердие.
- Эти куклы называются "День и ночь".
- Покажи, какая "день", а какая "ночь"?
Увлечь таких маленьких детей рукоделием - задача не из простых. Сначала нужно дать поиграть изделием, затем предложить помочь в изготовлении, а там, глядишь, у ребенка появится желание самостоятельно сшить куколку.
ЕЛЕНА ОБУХОВА, ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ДЕТСКОГО САДА №170:
ЕЛЕНА ОБУХОВА, ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ДЕТСКОГО САДА №170:
«Для меня немножко неожиданно это было. Я даже не думала, что так высоко оценят. Написала, так как хотелось. Как от души пошло».
Елена Обухова в педагогике - более тридцати лет. Более четверти века она работает в детском саду номер 170. Отправить свою работу на конкурс ее уговорили коллеги.
ОЛЬГА БАГАЕВА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА № 170
«У нас замечательный коллектив, очень много творческих людей. Россия признала, что самый творческий человек - это Обухова Елена Александровна. Мы этому очень рады».
Отметим, в конкурсе "Воспитатели России" участвовало почти 500-т преподавателей дошкольных учреждений. Лауреатами стали 19 человек.
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