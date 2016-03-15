В Кирово-Чепецке прошел единый день сдачи ЕГЭ родителями

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В Кировской области прошел единый день сдачи ЕГЭ родителями. В Кирово-Чепецке папы и мамы выпускников сдавали экзамен по русскому языку, конечно, по сокращенному варианту.Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" проходит во второй раз. Впервые ее провели в феврале прошлого года. Тогда к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50-ти регионов. В этом году для родителей снова организована пробная сдача ЕГЭ. Они смогли пройти через все процедуры экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. И написать саму работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Напомним, что досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 11 апреля. Основной с 28 мая по 2 июля. Серьезных изменений ЕГЭ в этом году практически нет. Будут сохранены прежние меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ, предотвращающие утечку информации. С этого года практически все пункты проведения экзаменов должны перейти на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях.Добавим, что планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.