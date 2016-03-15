В Кирово-Чепецке прошел единый день сдачи ЕГЭ родителями
Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" проходит во второй раз. Впервые ее провели в феврале прошлого года. Тогда к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50-ти регионов. В этом году для родителей снова организована пробная сдача ЕГЭ. Они смогли пройти через все процедуры экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. И написать саму работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.
АЛЕНА ГЕРМАН:
«Надо узнать, как себя будут чувствовать дети, как будут сдавать экзамен. Передать все это детям. А сами ка свои силы оцениваете? я считаю, что если ребенок знает, занимался, то сдаст».
Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Напомним, что досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 11 апреля. Основной с 28 мая по 2 июля. Серьезных изменений ЕГЭ в этом году практически нет. Будут сохранены прежние меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ, предотвращающие утечку информации. С этого года практически все пункты проведения экзаменов должны перейти на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях.
ОЛЬГА РЫСЕВА, И.О МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В период сдачи ЕГЭ все пункты проведения ЕГЭ оснащены оборудованием. Поэтому с этого года контрольно-измерительные материалы, бланки будут распечатываться непосредственно в аудитории в присутствии детей. Это ускорит подготовку, обеспечит информационную безопасность, практически исключается возможность утечки контрольных измерительных материалов».
Добавим, что планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.
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