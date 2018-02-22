В Университете третьего возраста начался учебный год
«Человек молод, пока он учится», эти слова китайского мыслителя Конфуция стали девизом образовательного проекта. Кировчане, которые решили вновь стать студентами, уже выйдя на пенсию, пробуют свои силы даже на чемпионатах по компьютерному многоборью. А направления обучения - самые разные.
ЛЮДМИЛА ГМЫЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ НОЛИНСКОГО РАЙОНА:
СВЕТЛАНА ТОРОПОВА, СТУДЕНТКА УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА:
«Та группа, которая сформировалась с 2014 года, идет крепко по жизни дальше».
ОЛЬГА СТАНКЕВИЧ, СТУДЕНТКА УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА:
«Плюсов очень много, это и общение с молодежью, и с преподавательским составом, программы серьезные, утвержденные, преподаватели хорошо информированные».
СВЕТЛАНА ТОРОПОВА, СТУДЕНТКА УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА:
«Стараемся научиться жить в обществе в нашем возрасте, в пенсионном, когда вроде и обид больше накапливается, и мы с этим уже начали справляться».
Скоро студенты Университета третьего возраста вновь сядут за парты, и не только в Кирове, но и во многих районах области. Это стало возможным благодаря президентскому гранту на развитие гражданского общества.
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