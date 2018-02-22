В Университете третьего возраста начался учебный год

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«Тема была - краеведение, по истории нашего Нолинска любимого, "городок провинциальный", как мы его называем, каждый подыскивал себе тему. Все довольны, и нынче мы снова планируем заниматься в Университете третьего возраста, тема предстоящая - наши права».

В Университете третьего возраста начался новый учебный год. Студенты познакомятся с основами экономики и права, ландшафтного дизайна, а также научатся оказывать первую доврачебную помощь.«Человек молод, пока он учится», эти слова китайского мыслителя Конфуция стали девизом образовательного проекта. Кировчане, которые решили вновь стать студентами, уже выйдя на пенсию, пробуют свои силы даже на чемпионатах по компьютерному многоборью. А направления обучения - самые разные.Основы экономики и психологии, оказание первой доврачебной помощи и английский язык, всего 10 образовательных программ. Проект направлен на поддержку стремления кировчан старшего поколения овладеть современным уровнем знаний, оказание им помощи в адаптации к стремительно меняющимся условиям жизни, расширение среды общения.Скоро студенты Университета третьего возраста вновь сядут за парты, и не только в Кирове, но и во многих районах области. Это стало возможным благодаря президентскому гранту на развитие гражданского общества.