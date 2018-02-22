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Новости / Образование

В Университете третьего возраста начался учебный год

Сегодня, 11:57 | Просмотров: 75 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Университете третьего возраста начался новый учебный год. Студенты познакомятся с основами экономики и права, ландшафтного дизайна, а также научатся оказывать первую доврачебную помощь.

«Человек молод, пока он учится», эти слова китайского мыслителя Конфуция стали девизом образовательного проекта. Кировчане, которые решили вновь стать студентами, уже выйдя на пенсию, пробуют свои силы даже на чемпионатах по компьютерному многоборью. А направления обучения - самые разные.

В Университете третьего возраста начался учебный годЛЮДМИЛА ГМЫЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ НОЛИНСКОГО РАЙОНА:
«Тема была - краеведение, по истории нашего Нолинска любимого, "городок провинциальный", как мы его называем, каждый подыскивал себе тему. Все довольны, и нынче мы снова планируем заниматься в Университете третьего возраста, тема предстоящая - наши права».
 
 
Основы экономики и психологии, оказание первой доврачебной помощи и английский язык, всего 10 образовательных программ. Проект направлен на поддержку стремления кировчан старшего поколения овладеть современным уровнем знаний, оказание им помощи в адаптации к стремительно меняющимся условиям жизни, расширение среды общения.

В Университете третьего возраста начался учебный годСВЕТЛАНА ТОРОПОВА, СТУДЕНТКА УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА:
«Та группа, которая сформировалась с 2014 года, идет крепко по жизни дальше».

В Университете третьего возраста начался учебный годОЛЬГА СТАНКЕВИЧ, СТУДЕНТКА УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА:
«Плюсов очень много, это и общение с молодежью, и с преподавательским составом, программы серьезные, утвержденные, преподаватели хорошо информированные».

СВЕТЛАНА ТОРОПОВА, СТУДЕНТКА УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА:
«Стараемся научиться жить в обществе в нашем возрасте, в пенсионном, когда вроде и обид больше накапливается, и мы с этим уже начали справляться».

Скоро студенты Университета третьего возраста вновь сядут за парты, и не только в Кирове, но и во многих районах области. Это стало возможным благодаря президентскому гранту на развитие гражданского общества.


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