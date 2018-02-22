В слободе Шевели построят новую школу.

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Формирование участка под новую школу в сл. Шевели г. Кирова уже началось.

Ранее планировалось, что на этом земельном участке будет построен жилой комплекс. Глава администрации Кирова И. Шульгин встретился с руководством «Кировского сельского строительного комбината» (КССК), которому принадлежит часть территории на земельном участке в слободе Шевели, где планируется строительство новой школы.

Предполагается, что здесь появится школа на 1200 мест, с бассейном и спортплощадкой. Это позволит городу решить проблему переезда учеников школы № 24 и даст возможность учиться в новой современной школе детям из близлежащих микрорайонов.

Руководители КССК выразили готовность отдать свою часть территории участка под строительство школы и оказать активное содействие в формировании единого участка под застройку.

Сейчас на территории площадью 2,7 гектара располагается 11 отдельных участков, имеющих разных собственников. С каждым из них необходимо провести переговоры.

Всю эту работу необходимо завершить в 2018 году, чтобы в 2019 начать строительство здания школы.