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В Кирове проходит 3-ий региональный чемпионат "Молодые профессионалы" Ворлд скиллс раша. Молодые талантливые специалисты со всего региона соревнуются в 15 номинациях.Каждый из почти сотни участников третьего регионального чемпионата "Молодые профессионалы" - пример растущего престижа рабочих специальностей. Несмотря на юный возраст они уже многое умеют и готовы доказать это на самом высоком уровне. Условия соревнований в Кирове ни чем не отличаются, к примеру, от московских. За этим строго следят представители международной организации World SkillsКировская область присоединилась к движению в 2015 году и наши ребята уже успели себя показать на международном уровне. Так выпускница ВятГУ Анна Дербенева завоевала золото в компетенции IT- решения для бизнеса на мировом чемпионате в Арабских Эмиратах. И специалисты уверены, что это первая звездочка в череде будущих победОчевиден рост престижа рабочих специальностей. Цифры не обманешь. Так если в первом чемпионате в нашем регионе было 52 участника, то сегодня уже 94. Да и те 15 компетенций в которых соревнуются молодые профессионалы приоритетные для экономики Кировской области. В области строительства, сельского хозяйства, в сфере сервиса.Ситуация не нова, когда выпускник ВУЗа не может найти достойную работу по специальности. А вот у ребят выбравших судьбу квалифицированного рабочего такой проблемы нет. Они востребованы.Большинство компетенций можно отнести к рабочим профессиям, а при нынешнем развитии инструментов и технологий специалист должен очень много знать. Даже, чтобы собрать стену или перегородку из гипсокартона.Но не только рабочие специальности. Чемпионат затрагивает даже медицину. На одной из площадок в умении квалифицированно ухаживать за пациентом соревнуются будущие медсёстрыА оценивают работу участников авторитетные судьи. Действующие профессионалы-практики из Кирова, Москвы, Воронежа, Перми и других городов России.