В Кирове проходит 3-ий региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
КИРИЛЛ БЕЗБОРОДОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ "WORLD SKILLS":
«Сертифицированные эксперты, задача которых организовать единообразное прохождение всех чемпионатов, всех уровней на территории Российской Федерации. Задача охватить как можно больше чемпионатов, чтобы все они проходили на равных условиях с равными возможностями».
Кировская область присоединилась к движению в 2015 году и наши ребята уже успели себя показать на международном уровне. Так выпускница ВятГУ Анна Дербенева завоевала золото в компетенции IT- решения для бизнеса на мировом чемпионате в Арабских Эмиратах. И специалисты уверены, что это первая звездочка в череде будущих побед
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наши ребята подтвердили своё качество образования на всероссийских, на международных чемпионатах "world skills" Профессиональные стандарты международного уровня внедряются и в наших образовательных учреждениях в области. Всё способствует повышению качества».
Очевиден рост престижа рабочих специальностей. Цифры не обманешь. Так если в первом чемпионате в нашем регионе было 52 участника, то сегодня уже 94. Да и те 15 компетенций в которых соревнуются молодые профессионалы приоритетные для экономики Кировской области. В области строительства, сельского хозяйства, в сфере сервиса.
Ситуация не нова, когда выпускник ВУЗа не может найти достойную работу по специальности. А вот у ребят выбравших судьбу квалифицированного рабочего такой проблемы нет. Они востребованы.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обсуждались потребности нашей экономики, изучались цифры. На сегодняшний день экономике требуются фактически 63% квалифицированных рабочих».
Большинство компетенций можно отнести к рабочим профессиям, а при нынешнем развитии инструментов и технологий специалист должен очень много знать. Даже, чтобы собрать стену или перегородку из гипсокартона.
АЛЕКСАНДР КОМАРОВ, СТУДЕНТ КИРОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА:
«Оцениваться будет вид, размеры, совпадение. Вообще так ли ты собрал конструкцию и в конце ещё будет фристайл. Ты должен красиво сделать от себя на одной из стен».
Но не только рабочие специальности. Чемпионат затрагивает даже медицину. На одной из площадок в умении квалифицированно ухаживать за пациентом соревнуются будущие медсёстры
СВЕТЛАНА ГЛУШКОВА, СТУДЕНТКА КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Это очень интересно и повышает квалификацию медсестёр. Так как я сейчас выпускаюсь - это очень понадобиться в практике, то есть в работе».
А оценивают работу участников авторитетные судьи. Действующие профессионалы-практики из Кирова, Москвы, Воронежа, Перми и других городов России.
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