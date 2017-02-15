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Новости / Образование

В Кирове проходит 3-ий региональный чемпионат "Молодые профессионалы"

Вчера, 20:48 | Просмотров: 112 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кирове проходит 3-ий региональный чемпионат "Молодые профессионалы" Ворлд скиллс раша. Молодые талантливые специалисты со всего региона соревнуются в 15 номинациях.
 
 
Каждый из почти сотни участников третьего регионального чемпионата "Молодые профессионалы" - пример растущего престижа рабочих специальностей. Несмотря на юный возраст они уже многое умеют и готовы доказать это на самом высоком уровне. Условия соревнований в Кирове ни чем не отличаются, к примеру, от московских. За этим строго следят представители международной организации World Skills

В Кирове проходит 3-ий региональный чемпионат "Молодые профессионалы"КИРИЛЛ БЕЗБОРОДОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ "WORLD SKILLS":
«Сертифицированные эксперты, задача которых организовать единообразное прохождение всех чемпионатов, всех уровней на территории Российской Федерации. Задача охватить как можно больше чемпионатов, чтобы все они проходили на равных условиях с равными возможностями».

Кировская область присоединилась к движению в 2015 году и наши ребята уже успели себя показать на международном уровне. Так выпускница ВятГУ Анна Дербенева завоевала золото в компетенции IT- решения для бизнеса на мировом чемпионате в Арабских Эмиратах. И специалисты уверены, что это первая звездочка в череде будущих побед

В Кирове проходит 3-ий региональный чемпионат "Молодые профессионалы"ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наши ребята подтвердили своё качество образования на всероссийских, на международных чемпионатах "world skills" Профессиональные стандарты международного уровня внедряются и в наших образовательных учреждениях в области. Всё способствует повышению качества».

Очевиден рост престижа рабочих специальностей. Цифры не обманешь. Так если в первом чемпионате в нашем регионе было 52 участника, то сегодня уже 94. Да и те 15 компетенций в которых соревнуются молодые профессионалы приоритетные для экономики Кировской области. В области строительства, сельского хозяйства, в сфере сервиса.

Ситуация не нова, когда выпускник ВУЗа не может найти достойную работу по специальности. А вот у ребят выбравших судьбу квалифицированного рабочего такой проблемы нет. Они востребованы.

В Кирове проходит 3-ий региональный чемпионат "Молодые профессионалы"ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обсуждались потребности нашей экономики, изучались цифры. На сегодняшний день экономике требуются фактически 63% квалифицированных рабочих».

Большинство компетенций можно отнести к рабочим профессиям, а при нынешнем развитии инструментов и технологий специалист должен очень много знать. Даже, чтобы собрать стену или перегородку из гипсокартона.

В Кирове проходит 3-ий региональный чемпионат "Молодые профессионалы"АЛЕКСАНДР КОМАРОВ, СТУДЕНТ КИРОВСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА:
«Оцениваться будет вид, размеры, совпадение. Вообще так ли ты собрал конструкцию и в конце ещё будет фристайл. Ты должен красиво сделать от себя на одной из стен».

Но не только рабочие специальности. Чемпионат затрагивает даже медицину. На одной из площадок в умении квалифицированно ухаживать за пациентом соревнуются будущие медсёстры

В Кирове проходит 3-ий региональный чемпионат "Молодые профессионалы"СВЕТЛАНА ГЛУШКОВА, СТУДЕНТКА КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Это очень интересно и повышает квалификацию медсестёр. Так как я сейчас выпускаюсь - это очень понадобиться в практике, то есть в работе».
 
А оценивают работу участников авторитетные судьи. Действующие профессионалы-практики из Кирова, Москвы, Воронежа, Перми и других городов России.


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