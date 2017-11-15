Посвящение в кадеты в кировской школе № 40

Поделиться новостью:

В кировской школе № 40 накануне торжественно вручили береты новым кадетам. За выносом знамени и торжественной клятвой наблюдал Артем Макаров.Ровный строй, одежда с иголочки. У кадетов школы номер сорок сегодня праздник. В их рядах пополнение. Форму надевают шесть новых защитников отечества.Церемония торжественная, но по-военному скромная. Кадет получает берет, затем целует знамя. Клятва произносится в конце. Ребята произносят ее хором.Кадеты обещают тянуться к знаниям, совершенствоваться духовно и физически, быть примером для друзей и одноклассников. Отметим, в сороковой школе кадеты и те, кто не интересуется военным делом, учатся в одном классе.У кадетов в учебном плане появляются новые дисциплины. Изучать военное дело ребятам помогают представители вятского казачества.В сороковой школе обучаются кадеты двух направлений. Общевойсковой специализации и кадеты-казаки. Сегодня погоны получили первые.