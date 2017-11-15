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Новости / Образование

Посвящение в кадеты в кировской школе № 40

Сегодня, 13:12 | Просмотров: 60 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В кировской школе № 40 накануне торжественно вручили береты новым кадетам. За выносом знамени и торжественной клятвой наблюдал Артем Макаров.

Ровный строй, одежда с иголочки. У кадетов школы номер сорок сегодня праздник. В их рядах пополнение. Форму надевают шесть новых защитников отечества.

Церемония торжественная, но по-военному скромная. Кадет получает берет, затем целует знамя. Клятва произносится в конце. Ребята произносят ее хором.

- Вступая в ряды кадетов школы №40. Перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь.

Кадеты обещают тянуться к знаниям, совершенствоваться духовно и физически, быть примером для друзей и одноклассников. Отметим, в сороковой школе кадеты и те, кто не интересуется военным делом, учатся в одном классе.

Посвящение в кадеты в кировской школе № 40ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №40:
«Мы пришли к такому мнению. Кадеты - это у нас внеклассная работа. Внеурочная работа. В кадеты у нас принимаются по желанию. На сегодняшний день более 120-ти кадетов из разных классов».

У кадетов в учебном плане появляются новые дисциплины. Изучать военное дело ребятам помогают представители вятского казачества.

Посвящение в кадеты в кировской школе № 40ДЕНИС ШАМРАЙ, СОТНИК, АТАМАН СТАНИЦЫ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Сотрудничаем, как говорится, не первый год. Надеюсь не последний. Занимаемся постоянно с кадетами, с новобранцами кадетов. В основном получается теоретическая подготовка, физическая подготовка и военно-патриотическая подготовка».

В сороковой школе обучаются кадеты двух направлений. Общевойсковой специализации и кадеты-казаки. Сегодня погоны получили первые.


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