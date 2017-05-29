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Новости / Образование

Кировская школьница завоевала высшую награду на чемпионате по ментальной арифметике

Сегодня, 13:17 | Просмотров: 45 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировская школьница завоевала высшую награду на международном чемпионате по ментальной арифметике. Пятиклассница из Вахрушей с лёгкостью считает в уме, представляя, что передвигает косточки на особых счётах - абакусе.

Соня Татаурова с легкостью складывает и вычитает в уме уже трехзначные цифры. И при этом еще поет частушки. Творческий конкурс, когда нужно было выполнять задания одновременно, тоже был на чемпионате по ментальной арифметике. Но школьница из Вахрушей завоевала высшую награду самого сложного уровня - "Анзан".

Кировская школьница завоевала высшую награду на чемпионате по ментальной арифметикеСОФИЯ ТАТАУРОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ:
«Там всего было тысяча участников, было четыре темы, я волновалась. Я начинаю думать, что никого рядом нет, я одна сижу и как будто дома считаю».

Кировская школьница завоевала высшую награду на чемпионате по ментальной арифметикеНАТАЛЬЯ ТАТАУРОВА, МАМА:
«Было ожидание того, что, может быть, что вылетишь за пару секунд до победы, а когда победа случилась нежданно, - счастье, радость, гордость».

Чтобы научиться мысленно передвигать косточки счетов каждый раз, как на экране возникает новое число, нужно долго тренироваться. При работе на абакусе у Сони сейчас практически не бывает ошибок.

Кировская школьница завоевала высшую награду на чемпионате по ментальной арифметикеЕЛЕНА НЕКРАСОВА, ТРЕНЕР ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ:
«Мы можем установить диапазон от двух действий до 99, вот представляете, каким надо обладать вниманием и памятью, чтобы держать в своем воображении, считая 99 действий, это потрясающе».

Добавим, что в международном чемпионате по ментальной арифметике участвовало 20 кировчан, и они вышли на пять призовых мест.


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