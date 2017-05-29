Кировская школьница завоевала высшую награду на чемпионате по ментальной арифметике

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Кировская школьница завоевала высшую награду на международном чемпионате по ментальной арифметике. Пятиклассница из Вахрушей с лёгкостью считает в уме, представляя, что передвигает косточки на особых счётах - абакусе.Соня Татаурова с легкостью складывает и вычитает в уме уже трехзначные цифры. И при этом еще поет частушки. Творческий конкурс, когда нужно было выполнять задания одновременно, тоже был на чемпионате по ментальной арифметике. Но школьница из Вахрушей завоевала высшую награду самого сложного уровня - "Анзан".Чтобы научиться мысленно передвигать косточки счетов каждый раз, как на экране возникает новое число, нужно долго тренироваться. При работе на абакусе у Сони сейчас практически не бывает ошибок.Добавим, что в международном чемпионате по ментальной арифметике участвовало 20 кировчан, и они вышли на пять призовых мест.