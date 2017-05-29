Кировская школьница завоевала высшую награду на чемпионате по ментальной арифметике
Соня Татаурова с легкостью складывает и вычитает в уме уже трехзначные цифры. И при этом еще поет частушки. Творческий конкурс, когда нужно было выполнять задания одновременно, тоже был на чемпионате по ментальной арифметике. Но школьница из Вахрушей завоевала высшую награду самого сложного уровня - "Анзан".
СОФИЯ ТАТАУРОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ:
«Там всего было тысяча участников, было четыре темы, я волновалась. Я начинаю думать, что никого рядом нет, я одна сижу и как будто дома считаю».
НАТАЛЬЯ ТАТАУРОВА, МАМА:
«Было ожидание того, что, может быть, что вылетишь за пару секунд до победы, а когда победа случилась нежданно, - счастье, радость, гордость».
Чтобы научиться мысленно передвигать косточки счетов каждый раз, как на экране возникает новое число, нужно долго тренироваться. При работе на абакусе у Сони сейчас практически не бывает ошибок.
ЕЛЕНА НЕКРАСОВА, ТРЕНЕР ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ:
«Мы можем установить диапазон от двух действий до 99, вот представляете, каким надо обладать вниманием и памятью, чтобы держать в своем воображении, считая 99 действий, это потрясающе».
Добавим, что в международном чемпионате по ментальной арифметике участвовало 20 кировчан, и они вышли на пять призовых мест.
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