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В Кировском дворце молодежи прошла Интеллиада. Турнир по интеллектуальным играм для школьников проводился второй раз. Лариса Добриянва наблюдала за поединками умов, которые набирают всё большую популярность.Вопросы "Интеллиады" включают в себя все научные направления: история, биология, краеведение, культура и искусство. В этот раз озвучивались в микрофон лишь несколько из них. Все задания единовременно команды получают в специально созданной группе в одном известном мессенджере. Несмотря на то, что "Интеллиада" рассчитана на школьников, вопросы достаточно сложные даже для взрослых, на которых предварительно их испытывают.К участию в турнире допускаются учащиеся 9-11х классов. За столами преимущественно выпускники, однако есть и исключения. В первых соревнованиях второе место заняла команда семиклашек.Если семиклассники рассчитывают на эрудицию и везение, то старшеклассники разработали настоящую стратегию. Участники этой команды распределили между собой разные дисциплины.Победители турнира традиционно получат не только положительные эмоции от победы и грамоты, но и подарки от партнеров турнира.