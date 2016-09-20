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Новости / Образование

В Кировском дворце молодежи прошла Интеллиада

Вчера, 14:41 | Просмотров: 108 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кировском дворце молодежи прошла Интеллиада. Турнир по интеллектуальным играм для школьников проводился второй раз. Лариса Добриянва наблюдала за поединками умов, которые набирают всё большую популярность.

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Вопросы "Интеллиады" включают в себя все научные направления: история, биология, краеведение, культура и искусство. В этот раз озвучивались в микрофон лишь несколько из них. Все задания единовременно команды получают в специально созданной группе в одном известном мессенджере. Несмотря на то, что "Интеллиада" рассчитана на школьников, вопросы достаточно сложные даже для взрослых, на которых предварительно их испытывают.

В Кировском дворце молодежи прошла ИнтеллиадаЕКАТЕРИНА МИТЯГИНА, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ:
«В испытаниях участвуют непосредственно работники из сферы молодежной политики, а также участвовали в этом году студенты подготовки направления организации работы с молодежью. Нужно сказать, что иногда школьники отвечают на вопросы даже лучше и качественней, чем люди более старшего поколения».

К участию в турнире допускаются учащиеся 9-11х классов. За столами преимущественно выпускники, однако есть и исключения. В первых соревнованиях второе место заняла команда семиклашек.

В Кировском дворце молодежи прошла ИнтеллиадаАЛЕКСАНДР БРЫЗГИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Есть маленький секрет — мы немного умные. Это плохо работает, но иногда прокатывает. Мы много тренируемся, собираемся часто. Играем в подобные игры. Я считаю, что это полезный опыт».

Если семиклассники рассчитывают на эрудицию и везение, то старшеклассники разработали настоящую стратегию. Участники этой команды распределили между собой разные дисциплины.

В Кировском дворце молодежи прошла ИнтеллиадаАНТОН ДИМАКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Этот человек за астрономию, я за биологию, у нас есть по праву люди, умеют с музыкой. Мы разносторонние личности».

Победители турнира традиционно получат не только положительные эмоции от победы и грамоты, но и подарки от партнеров турнира.


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