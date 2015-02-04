Кировская область получит 1 млрд рублей на создание новых мест в яслях.

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50 млрд рублей на организацию новых мест в яслях регионы получат в течение трех лет.

Такие цифры прозвучали в ежегодном Послании Федеральному собранию Президента РФ Владимира Путина. В общей сложности должно быть создано более 270 тысяч новых мест. Более 1 млрд рублей от этой суммы получит Кировская область. В 2018-2019 годах в регионе будет создано более 900 дополнительных мест для детей до 3 лет и столько же – для детей от 3 до 7 лет.

Напомним, в Кировской области реализуется большая программ мер по поддержке демографической политики. За непосещение детского сада одному из родителей предоставляется компенсация на второго ребенка от 1,5 до 3 лет, рождённого или усыновленного после 31 августа 2017 года. Если для малыша в возрасте от 1,5 до 3 лет не найдется места в детском саду, то каждый месяц родители смогут получать по 5 тысяч рублей.

Размер регионального материнского капитала в 2018 году составляет 75 тысяч рублей. Его можно использовать для покупки жилья, земельного участка, ремонта, приобретение автомобиля, бытовой техники, обучение детей.