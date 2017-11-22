Школьникам помогают определиться с профессией

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В Кировской области началось масштабное тестирование по профориентации для детей. Чем это может быть полезно региону, и как пригодиться школьникам?В школах Кировской области начали проходить тест по профориентации. Он выполняется на компьютере в специальной программе. Сделана она так, чтобы детям было удобно и интересно. А результаты понятныУзнать о себе что-то новое могут все школьники с 4-го по 9 классОт полученных результатов зависит многое. И не только для детей. Но и для всей экономики Кировской области. Могут поменяться госзадания для учебных учреждений. Да и работодатели будут знать, где искать новых сотрудников и уже со школьной скамьи готовить будущие кадрыСейчас в первый год после выпуска трудоустраиваются 80% молодых специалистов и только 30% из них по специальности.Уже проведена исследовательская работа среди работодателей с прогнозом на ближайшие годы. И сегодняшние школьники смогут выбрать такую специальность, чтобы не пришлось ставить диплом на полку.И на выходе человек получит возможность обучаться востребованной профессии. А экономика региона получит нужного специалиста. Но выбор профессии в любом случае останется добровольным решением каждого человека, а это профориентация уже с юных лет поможет сделать правильный выбор.