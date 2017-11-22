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Новости / Образование

Школьникам помогают определиться с профессией

Вчера, 17:52 | Просмотров: 172 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кировской области началось масштабное тестирование по профориентации для детей. Чем это может быть полезно региону, и как пригодиться школьникам?

В школах Кировской области начали проходить тест по профориентации. Он выполняется на компьютере в специальной программе. Сделана она так, чтобы детям было удобно и интересно. А результаты понятны

Школьникам помогают определиться с профессиейКИРИЛЛ ЛУЧИНИН, УЧЕНИК 7-ГО КЛАССА:
«Я догадывался, но здесь некоторые факты, очень интересно, даже не знал об этом».
 
Узнать о себе что-то новое могут все школьники с 4-го по 9 класс

Школьникам помогают определиться с профессиейОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«522 школы участвуют в этом тестировании. Мы подведём итоги в разрезе школы, в разрезе каждой параллели по 4,5,6-му классах. В разрезе округов и в целом по области. У нас сложится общая картина».
 
От полученных результатов зависит многое. И не только для детей. Но и для всей экономики Кировской области. Могут поменяться госзадания для учебных учреждений. Да и работодатели будут знать, где искать новых сотрудников и уже со школьной скамьи готовить будущие кадры

Школьникам помогают определиться с профессиейДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это свеча, которую можно зажечь, заинтересовать и сориентировать его на те профессии, на те специальности, которые нужны нашему региону и в первую очередь те, которые развиваются в районах Кировской области. Детей там оставлять для того, чтобы районы развивались».

Сейчас в первый год после выпуска трудоустраиваются 80% молодых специалистов и только 30% из них по специальности.

Уже проведена исследовательская работа среди работодателей с прогнозом на ближайшие годы. И сегодняшние школьники смогут выбрать такую специальность, чтобы не пришлось ставить диплом на полку.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Социологическое исследование, проведённое в службе занятости, оно сделано с прогнозом на 5 лет. И как раз потребность в рабочей силе от 61-65% это специалисты-квалифицированные рабочие».
 
И на выходе человек получит возможность обучаться востребованной профессии. А экономика региона получит нужного специалиста. Но выбор профессии в любом случае останется добровольным решением каждого человека, а это профориентация уже с юных лет поможет сделать правильный выбор.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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