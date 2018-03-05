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Новости / Образование

В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтения

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 100 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтения. В этом году конференция была приурочена сразу к нескольким юбилеям, включая 105-летие со дня рождения знаменитого ученого, писателя и краеведа.

О личности Евгения Петряева на Вятке лишний раз рассказывать не нужно. Это знаменитый военный врач, ученый-микробиолог, писатель, историк-краевед. Оказавшись когда-то в Кирове по долгу службы, даже после выхода в запас не уехал из города и продолжил краеведческую деятельность здесь. Он же был инициатором многих литературных мероприятий, которые со временем переросли в Петряевские чтения.

В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтенияМИХАИЛ СУДОВИКОВ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
«В этом году они необычные потому, что в этом году исполняется 105 лет со дня рождения Евгения Дмитриевича Петряева, 30 лет Петряевским чтениям, и кроме того, исполняется 50 лет со времени открытия музея Салтыкова-Щедрина. Евгений Дмитриевич Петряев стоял у истоков литературного музея. Именно так сначала назывался музей имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина».

В этом году участники конференции отмечают и еще один юбилей. В марте исполняется 45 лет со дня образования Кировского клуба книголюбов имени Петряева.

В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтенияЕЛЕНА КИЛЯКОВА, СЕКРЕТАРЬ КЛУБА ВЯТСКИХ КНИГОЛЮБОВ ИМЕНИ ПЕТРЯЕВА:
«Шагнуло время далеко вперед. Вот Евгений Дмитриевич побуждал многих. Многим он задал темы для исследований. Для краеведческих исследований и многие продолжают работать над этими темами до сих пор».

Среди этих тем — современное состояние региональной культуры, сохранение фондов и архивов собраний, и, конечно, развитие книжного дела, как в Кировской области, так и во всей России.

В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтенияВИКТОР БЕРДИНСКИХ, Д.И.Н., ПРОФЕССОР ВЯТГУ:
«Он был на 10 голов выше, и как мне говорил еще в Нижнем в университете мой научный руководитель, он, конечно рыба слишком крупная для Вятки. То есть он был деятелем всероссийским. И уральским и Сибирским. И поэтому здесь он произвел вот такое хорошее бурление».
 
 
И это бурление распространилась далеко за пределы Кировской области. На ежегодные Петряевские чтения традиционно приезжают и гости из других регионов. В этом году в Киров приехали краеведы из многих регионов России, в том числе из Татарстана, Пермского края, Тюменской и Ленинградской областей.


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