В Кирове состоялись тринадцатые Петряевские чтения
О личности Евгения Петряева на Вятке лишний раз рассказывать не нужно. Это знаменитый военный врач, ученый-микробиолог, писатель, историк-краевед. Оказавшись когда-то в Кирове по долгу службы, даже после выхода в запас не уехал из города и продолжил краеведческую деятельность здесь. Он же был инициатором многих литературных мероприятий, которые со временем переросли в Петряевские чтения.
МИХАИЛ СУДОВИКОВ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
«В этом году они необычные потому, что в этом году исполняется 105 лет со дня рождения Евгения Дмитриевича Петряева, 30 лет Петряевским чтениям, и кроме того, исполняется 50 лет со времени открытия музея Салтыкова-Щедрина. Евгений Дмитриевич Петряев стоял у истоков литературного музея. Именно так сначала назывался музей имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина».
В этом году участники конференции отмечают и еще один юбилей. В марте исполняется 45 лет со дня образования Кировского клуба книголюбов имени Петряева.
ЕЛЕНА КИЛЯКОВА, СЕКРЕТАРЬ КЛУБА ВЯТСКИХ КНИГОЛЮБОВ ИМЕНИ ПЕТРЯЕВА:
«Шагнуло время далеко вперед. Вот Евгений Дмитриевич побуждал многих. Многим он задал темы для исследований. Для краеведческих исследований и многие продолжают работать над этими темами до сих пор».
Среди этих тем — современное состояние региональной культуры, сохранение фондов и архивов собраний, и, конечно, развитие книжного дела, как в Кировской области, так и во всей России.
ВИКТОР БЕРДИНСКИХ, Д.И.Н., ПРОФЕССОР ВЯТГУ:
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