В Кирове 1 сентября откроется обновленный "Центр дистанционного образвания детей".

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Ход ремонтных работ в здании «Центра дистанционного образования детей» проверил Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.

Средства в размере 17,6 млн рублей были выделены из резервного фонда Президента РФ. Напомним, в центре получают образование дети, нуждающиеся в индивидуальных уроках на дому, а также школьники, находящиеся на длительном лечении в больницах.

В 2017-18 учебном году здесь обучались 235 детей из 40 муниципальных образований региона и 638 учеников сельских школ. В настоящее время помещение, в котором на данный момент располагается учебное учреждение, не позволяет принимать учеников для очных занятий. Для того, чтобы расширить возможности для дистанционных учеников, центру передали в управление трёхэтажное здание, которое требовало капремонта.

Сейчас в нем идет ремонт фасада здания, внутренняя отделка помещений с частичной перепланировкой, замена электрических сетей и вентиляции, замена сантехники. Выполнено 65 процентов запланированных работ.

Напомним, в январе 2018 года кировский «Центр дистанционного образования детей» посетил полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и проинспектировали ход ремонтных работ, которые ведутся за счет средств резервного фонда Президента РФ. Михаил Бабич осмотрел будущие классы и кабинеты для занятий с профильными специалистами.

Закончить работы на объекте подрядчики должны до 30 марта текущего года. Обучение в новом дистанционном центре школьники региона начнут с 1 сентября.

Всего из резервного фонда выделены средства на проведение текущего и капитального ремонта восьми социально значимых объектов в Кировской области.