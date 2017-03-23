Юные кировчане вернулись с медалями со всероссийских соревнований по робототехнике
Эти ребята, несмотря на свой юный возраст, давно отложили игрушки. Играть некогда - хочется изобрести что-то полезное для общества. От роботов-курьеров до роботов-футболистов - кажется, для этих юных инженеров нет ничего невозможного.
МАРК ЛОГУНОВ:
«Он ездит и с помощью этих клешней он берет мяч и загоняет его в ворота».
В этом году на фестивале робототехники кировчане произвели фурор и увезли не один комплект наград. Тимофей Мошкин во втором классе, но уже создает сложные конструкции, управляемые с помощью смартфона.
МОШКИН ТИМОФЕЙ:
«Можно это применить как работ разведчик».
Иван Крестьянинов и Илья Катаев до последнего не думали, что смогут обойти соперников. Месяцы подготовок - и заслуженная победа в номинации "Робокурьер".
ИВАН КРЕСТЬЯНИНОВ, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ № 9 (Г. СЛОБОДСКОЙ):
«Ну, мы сделали корпус быстро. Он был непрочный, но мы его укрепили, а вот программа на языке SI++ - это довольно такой ложный язык программирования. Ну, в 11 классах это было бы нормально».
Робототехника - молодая наука. XXI век немыслим без роботов - сегодня занятия робототехникой становятся популярными и уже успели полюбиться педагогам во всем мире.
АЛЕКСЕЙ МИКЛИН, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИНТЕХ №28 Г. КИРОВА:
«С помощью робототехники дети узнают, прежде всего, какую-то технологию и эту технологию они потом смогут применить и после окончания школы, и после окончания института».
«РобоФест» - площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ, презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций. У юных кировских инженеров отличный старт и, как шутят сами изобретатели, это только начало.
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