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Юные кировчане вернулись с медалями со всероссийских соревнований по робототехнике. О секрете успеха юных конструкторов - Карина Алоян.Эти ребята, несмотря на свой юный возраст, давно отложили игрушки. Играть некогда - хочется изобрести что-то полезное для общества. От роботов-курьеров до роботов-футболистов - кажется, для этих юных инженеров нет ничего невозможного.В этом году на фестивале робототехники кировчане произвели фурор и увезли не один комплект наград. Тимофей Мошкин во втором классе, но уже создает сложные конструкции, управляемые с помощью смартфона.Иван Крестьянинов и Илья Катаев до последнего не думали, что смогут обойти соперников. Месяцы подготовок - и заслуженная победа в номинации "Робокурьер".Робототехника - молодая наука. XXI век немыслим без роботов - сегодня занятия робототехникой становятся популярными и уже успели полюбиться педагогам во всем мире.«РобоФест» - площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ, презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций. У юных кировских инженеров отличный старт и, как шутят сами изобретатели, это только начало.