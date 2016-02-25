Кировские школьники продолжают покорять вершины робототехники

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Кировский школьник стал победителем соревнований по робототехнике на Интеллектуальной олимпиаде Приволжского Федерального округа в Казани.168 старшеклассников со всех регионов Поволжья приняли участие в четырёх видах интеллектуальных программ: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?». Это победители региональных отборочных соревнований.Юный кировчанин Вячеслав Романов из лицея информационных технологий № 28 стал первым в «Робототехнике». Его робот лучше и быстрее всех справился с поставленной задачей - определил своё местоположение и собрал расставленные на карте бочки. Сделать это ему помогла вложенная в него программа, которую пишут робототехники.Для всех участников из всех регионов была одна и та же задача. Но вот подход к её решению-индивидуальное творчество. Вся основная работа проводилась ещё на этапе разработки. На самих соревнованиях - уже демонстрация результатов труда.Слава занимается робототехникой с 7 класса, сейчас заканчивает 11-ый. Но всеми премудростями пока не владеет. Поэтому без помощи наставника вряд ли бы удалось стать победителем.Сейчас робот выглядит как игрушка. По сути, ей он и является. Но если добавить к устройству камеры, то с помощью компьютерного зрения робот сможет различать светофоры, дорожную разметку и машины. А это уже прообраз, к примеру, автобуса с автопилотом.