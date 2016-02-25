Кировские школьники продолжают покорять вершины робототехники
168 старшеклассников со всех регионов Поволжья приняли участие в четырёх видах интеллектуальных программ: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?». Это победители региональных отборочных соревнований.
Юный кировчанин Вячеслав Романов из лицея информационных технологий № 28 стал первым в «Робототехнике». Его робот лучше и быстрее всех справился с поставленной задачей - определил своё местоположение и собрал расставленные на карте бочки. Сделать это ему помогла вложенная в него программа, которую пишут робототехники.
ВЯЧЕСЛАВ РОМАНОВ, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ № 28:
«Мы программу составляем из различных блоков. Есть блок математики, блок ветвления, блок циклов, блок, отвечающий за подачу мощности на моторы, блок, который измеряет количество света отраженного от поверхности, на которой робот находится сейчас. Благодаря таким блокам мы можем создать какую-то сложную программу».
Для всех участников из всех регионов была одна и та же задача. Но вот подход к её решению-индивидуальное творчество. Вся основная работа проводилась ещё на этапе разработки. На самих соревнованиях - уже демонстрация результатов труда.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Любые настройки можно проводить только до того как робот оказался на карте. Дальше уже по регламенту соревнований вмешиваться и трогать робота нельзя. Поэтому робототехнику остаётся только надеяться, что он сделал всё правильно».
Слава занимается робототехникой с 7 класса, сейчас заканчивает 11-ый. Но всеми премудростями пока не владеет. Поэтому без помощи наставника вряд ли бы удалось стать победителем.
АЛЕКСЕЙ МИКЛИН, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦЕЙ №28:
«Мы готовим конструкцию робота, и программу и все части не отделяются друг от друга. Сложно сказать какое колесо важнее у машины левое или правое. В данных соревнованиях основной упор был на программирование».
Сейчас робот выглядит как игрушка. По сути, ей он и является. Но если добавить к устройству камеры, то с помощью компьютерного зрения робот сможет различать светофоры, дорожную разметку и машины. А это уже прообраз, к примеру, автобуса с автопилотом.
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