Школьники приняли участие в профтестировании
20 минут и ребенок значительно лучше представляет карту выбора своей дальнейшей профессиональной деятельности - заветный "билет в будущее".
АЛЕКСЕЙ ЮРКИН, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ:
«Они проходят тест, видят к чему у них склонность, к какому предмету, направлению. Например, к педагогике, к технике и так далее и могут это учесть, если захотят и в этом направлении развиваться».
Самый частый вопрос у школьников - ту ли профессию я выбираю. Профессиональное самоопределение - свободный, но при этом сознательный выбор. Компьютерная программа не ставит ребенка в рамки одной профессии - определяет подходящую сферу деятельности.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот тест действительно помогает определить будущее. На школьных компьютерах установлена специальная программа - 130 вопросов, которые помогают определить склонности ребенка, и помогают в дальнейшем профессиональном выборе».
АЛЕКСЕЙ ЮРКИН, ИНЖЕНЕР – ПРОГРАММИСТ:
«Программа включает в себя 3 теста - это 4-6 класс, куда им пойти, профориентация на то, куда им пойти, что выбрать. 7-9 класс - это темперамент, характер и 9 класс - готовность к выбору профессии».
Определение профориентации для школьников самое важное - узнав о своих способностях, подготовку ко "взрослой жизни" можно начать уже в школе.
АРСЕНИЙ МАМАЕВ:
«Определиться, кем я хочу работать, кем я стану работать. Ну и, конечно, чтобы готовиться к этому. Развиваться».
Результаты масштабного профтестирования пригодятся в работе кировских колледжей и техникумов при формировании количества мест для набора на обучение. В нашей области анкетирование уже прошли более 48 тысяч школьников.
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