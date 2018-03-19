Школьники приняли участие в профтестировании

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В День выборов в кировских школах провели профтестирование для учеников. В анкетировании приняли участие более 130-ти образовательных учреждений.20 минут и ребенок значительно лучше представляет карту выбора своей дальнейшей профессиональной деятельности - заветный "билет в будущее".Самый частый вопрос у школьников - ту ли профессию я выбираю. Профессиональное самоопределение - свободный, но при этом сознательный выбор. Компьютерная программа не ставит ребенка в рамки одной профессии - определяет подходящую сферу деятельности.Определение профориентации для школьников самое важное - узнав о своих способностях, подготовку ко "взрослой жизни" можно начать уже в школе.Результаты масштабного профтестирования пригодятся в работе кировских колледжей и техникумов при формировании количества мест для набора на обучение. В нашей области анкетирование уже прошли более 48 тысяч школьников.