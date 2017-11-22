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Новости / Образование

Кировским выпускникам помогли выбрать будущую профессию

Сегодня, 15:12 | Просмотров: 0 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировским выпускникам помогли выбрать будущую профессию. На очередном Дне старшеклассника впервые были организованы мастер-классы по различным направлениям.

Возможно, эти мальчишки в будущем выберут профессию оператора беспилотника. Начинать нужно с комнатных моделей, уверен Алексей Ветлужских, а первичные навыки отрабатывать на компьютерном симуляторе.

- Произошло столкновение, резко сбрасываем газ, иначе можем поломать лопасти и сжечь моторчик.

Педагог станции юных техников со своими воспитанниками строит радиоуправляемые лодки и корабли. С ними работать проще, чем с воздушными моделями. Но на занятиях ребята пробуют управлять и дронами. На Дне старшеклассника впервые организованы мастер-классы по робототехнике и росписи по дереву, автотрассовому моделированию, строительству, медицинскому уходу. Школьники могли пройти реальные профессиональные пробы в разных сферах деятельности. Как с педагогами, так и со студентами.

Кировским выпускникам помогли выбрать будущую профессиюЕКАТЕРИНА ЖУКОВА, СТУДЕНТКА КГМУ:
«Профессию я выбирала тяжело, но выбрала именно на Дне старшеклассника, поступила сначала в медицинский колледж, сейчас - в медуниверситет, выбором своим довольна, он мне помог в жизни, сейчас работаю по специальности».

Помощь выпускникам в выборе будущей профессии оказывали и специалисты центра занятости населения города Кирова. Более 500 учащихся прошли профориентационное тестирование. А работодателей сегодня все больше привлекают молодые специалисты.

Кировским выпускникам помогли выбрать будущую профессиюИРИНА МАЛЫГИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УГСЗН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те, кто стремится совершенствоваться, не боится трудностей, не боится брать ответственность на себя, это очень важно, и когда школьник выбрал профессию с учетом своего интереса и с учетом потребностей на рынке, тогда выбор будет наиболее удачным, тогда наш регион получит хороших готовых специалистов, профессионалов».

Добавим, что День старшеклассника - это лишь одно из комплекса профориентационных мероприятий, направленных на помощь молодежи в выборе профессии.


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