Кировским выпускникам помогли выбрать будущую профессию
Возможно, эти мальчишки в будущем выберут профессию оператора беспилотника. Начинать нужно с комнатных моделей, уверен Алексей Ветлужских, а первичные навыки отрабатывать на компьютерном симуляторе.
- Произошло столкновение, резко сбрасываем газ, иначе можем поломать лопасти и сжечь моторчик.
Педагог станции юных техников со своими воспитанниками строит радиоуправляемые лодки и корабли. С ними работать проще, чем с воздушными моделями. Но на занятиях ребята пробуют управлять и дронами. На Дне старшеклассника впервые организованы мастер-классы по робототехнике и росписи по дереву, автотрассовому моделированию, строительству, медицинскому уходу. Школьники могли пройти реальные профессиональные пробы в разных сферах деятельности. Как с педагогами, так и со студентами.
ЕКАТЕРИНА ЖУКОВА, СТУДЕНТКА КГМУ:
«Профессию я выбирала тяжело, но выбрала именно на Дне старшеклассника, поступила сначала в медицинский колледж, сейчас - в медуниверситет, выбором своим довольна, он мне помог в жизни, сейчас работаю по специальности».
Помощь выпускникам в выборе будущей профессии оказывали и специалисты центра занятости населения города Кирова. Более 500 учащихся прошли профориентационное тестирование. А работодателей сегодня все больше привлекают молодые специалисты.
ИРИНА МАЛЫГИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УГСЗН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Те, кто стремится совершенствоваться, не боится трудностей, не боится брать ответственность на себя, это очень важно, и когда школьник выбрал профессию с учетом своего интереса и с учетом потребностей на рынке, тогда выбор будет наиболее удачным, тогда наш регион получит хороших готовых специалистов, профессионалов».
Добавим, что День старшеклассника - это лишь одно из комплекса профориентационных мероприятий, направленных на помощь молодежи в выборе профессии.
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