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Кировским выпускникам помогли выбрать будущую профессию. На очередном Дне старшеклассника впервые были организованы мастер-классы по различным направлениям.Возможно, эти мальчишки в будущем выберут профессию оператора беспилотника. Начинать нужно с комнатных моделей, уверен Алексей Ветлужских, а первичные навыки отрабатывать на компьютерном симуляторе.Педагог станции юных техников со своими воспитанниками строит радиоуправляемые лодки и корабли. С ними работать проще, чем с воздушными моделями. Но на занятиях ребята пробуют управлять и дронами. На Дне старшеклассника впервые организованы мастер-классы по робототехнике и росписи по дереву, автотрассовому моделированию, строительству, медицинскому уходу. Школьники могли пройти реальные профессиональные пробы в разных сферах деятельности. Как с педагогами, так и со студентами.Помощь выпускникам в выборе будущей профессии оказывали и специалисты центра занятости населения города Кирова. Более 500 учащихся прошли профориентационное тестирование. А работодателей сегодня все больше привлекают молодые специалисты.Добавим, что День старшеклассника - это лишь одно из комплекса профориентационных мероприятий, направленных на помощь молодежи в выборе профессии.