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В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года". Кто из педагогов будет защищать честь региона на федеральном уровне, станет известно в пятницу.Конкурс проводится традиционно по семи номинациям: "Учитель года", "воспитатель года", "Сердце отдаю детям", "Педагог-психолог года", "Мастер производственного обучения", "Преподаватель производственного цикла", "Педагогический дебют". Победителям в каждой номинации присуждается премия от Правительства области в размере 100 тысяч рублей.В качестве одного из самых волнительных испытаний для конкурсантов будет, ставший уже традиционным, урок в незнакомом классе.Профессия учителя - в первую очередь, это призвание. Без педагогического дара нельзя добиться успеха. Научиться можно только тому, что любишь и у того педагога, которого любишь. Именно такими учителями всегда славился Вятский край. И вне зависимости от жюри конкурса, которое выбирает всегда только одного, число талантливых учителей в Кировской области исчисляется сотнями и тысячами. Подведение итогов регионального этапа конкурса "Учитель года" и награждение победителей состоится 30 марта во Дворце Мемориал.