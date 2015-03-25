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Новости / Образование

В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года"

Вчера, 17:51 | Просмотров: 214 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года". Кто из педагогов будет защищать честь региона на федеральном уровне, станет известно в пятницу.

Конкурс проводится традиционно по семи номинациям: "Учитель года", "воспитатель года", "Сердце отдаю детям", "Педагог-психолог года", "Мастер производственного обучения", "Преподаватель производственного цикла", "Педагогический дебют". Победителям в каждой номинации присуждается премия от Правительства области в размере 100 тысяч рублей.

В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года" ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Развитие учительского потенциала - одна из приоритетных задач Правительства области. Конкурс "Учитель годы" открывает яркие педагогические таланты. Кировская область стабильно входит в 10 лучших в стране по качеству общего образования. А наши педагоги достойно представляют регион на всероссийских конкурсах профессионального мастерства».
 
В качестве одного из самых волнительных испытаний для конкурсантов будет, ставший уже традиционным, урок в незнакомом классе.

В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года" АЛЁНА СНЕГИРЁВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ИЗ ПОСЁЛКА ВОСТОЧНЫЙ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА:
«Я не видела ни детей, ни учителя. Тему только сегодня сказали. С любым классом можно найти контакт, лишь бы дети были активны».
 
Профессия учителя - в первую очередь, это призвание. Без педагогического дара нельзя добиться успеха. Научиться можно только тому, что любишь и у того педагога, которого любишь. Именно такими учителями всегда славился Вятский край. И вне зависимости от жюри конкурса, которое выбирает всегда только одного, число талантливых учителей в Кировской области исчисляется сотнями и тысячами. Подведение итогов регионального этапа конкурса "Учитель года" и награждение победителей состоится 30 марта во Дворце Мемориал.


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