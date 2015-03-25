В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года"
Конкурс проводится традиционно по семи номинациям: "Учитель года", "воспитатель года", "Сердце отдаю детям", "Педагог-психолог года", "Мастер производственного обучения", "Преподаватель производственного цикла", "Педагогический дебют". Победителям в каждой номинации присуждается премия от Правительства области в размере 100 тысяч рублей.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Развитие учительского потенциала - одна из приоритетных задач Правительства области. Конкурс "Учитель годы" открывает яркие педагогические таланты. Кировская область стабильно входит в 10 лучших в стране по качеству общего образования. А наши педагоги достойно представляют регион на всероссийских конкурсах профессионального мастерства».
В качестве одного из самых волнительных испытаний для конкурсантов будет, ставший уже традиционным, урок в незнакомом классе.
АЛЁНА СНЕГИРЁВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ИЗ ПОСЁЛКА ВОСТОЧНЫЙ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА:
«Я не видела ни детей, ни учителя. Тему только сегодня сказали. С любым классом можно найти контакт, лишь бы дети были активны».
Профессия учителя - в первую очередь, это призвание. Без педагогического дара нельзя добиться успеха. Научиться можно только тому, что любишь и у того педагога, которого любишь. Именно такими учителями всегда славился Вятский край. И вне зависимости от жюри конкурса, которое выбирает всегда только одного, число талантливых учителей в Кировской области исчисляется сотнями и тысячами. Подведение итогов регионального этапа конкурса "Учитель года" и награждение победителей состоится 30 марта во Дворце Мемориал.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
19.03.2018