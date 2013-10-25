Психологические службы в школах города Кирова

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Министерством образования России разрабатывается план по усилению работы психологических центров в учебных заведениях. Случаев, когда подростки выходили за рамки адекватного поведения и брали в руки оружие, в России в последние годы произошло немало. Лариса Добриянова выяснила, как организована работа школьных психологов в Кирове.Случай со стрельбой в школе в Курганской области на днях взбудоражил общественность всей страны. Как такое возможно, и откуда у детей появляется желание причинить вред, а то и убить своего сверстника. Во многих школах страны уже давно работают педагоги-психологи. Не является исключением и наш регион. Психолог кировской школы поделилась с нами своим взглядом на психологический портрет потенциально опасного ребенка.Инициативу министерства профильные специалисты поддерживают. Даже если в школе и есть психолог, то на него ложится большая нагрузка. В крупных городах количество учеников переваливает за тысячу, а специалист один. При этом очень востребованный.Важную роль в предотвращении трагедии играет и внимательность обычных учителей и классных руководителей. В наше время у всех есть страницы в социальных сетях и учителя рассказывают о том, что часто интересуются профилями своих учеников. Но основная работа ведется в стенах школ.Если педагоги и психологи не сомневаются в том, что усиление работы специалистов скажется положительно на эмоциональном развитии детей, то опрос кировчан показал другое. Жители города разного возраста и пола считают, что все проблемы можно решить еще на уровне семьи.На сегодняшний день в Кирове 57 школ. В 49-ти из них есть штатные психологи, а в 50-ти социальные педагоги. Все специалисты проходят постоянное повышение квалификации. Кроме того, в школах действуют и специальные службы примирения и решения конфликтов.