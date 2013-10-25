Психологические службы в школах города Кирова
Случай со стрельбой в школе в Курганской области на днях взбудоражил общественность всей страны. Как такое возможно, и откуда у детей появляется желание причинить вред, а то и убить своего сверстника. Во многих школах страны уже давно работают педагоги-психологи. Не является исключением и наш регион. Психолог кировской школы поделилась с нами своим взглядом на психологический портрет потенциально опасного ребенка.
НАТАЛЬЯ СЕМЕНЮК, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ШКОЛЫ №56 Г. КИРОВА:
«В основном, наверное, дети, которые не нашли себя. Где родители, не направили, наверное, в плане развития интересов детей. Не заняли их время после учебной деятельности. Те дети находят увлечения, где не требуется много труда, не требуется применения умственных способностей».
Инициативу министерства профильные специалисты поддерживают. Даже если в школе и есть психолог, то на него ложится большая нагрузка. В крупных городах количество учеников переваливает за тысячу, а специалист один. При этом очень востребованный.
НАТАЛЬЯ СЕМЕНЮК, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ШКОЛЫ №56 Г. КИРОВА:
«Мы сразу говорим вот появилась ситуация, не знаешь, как с ней справиться? Приходи! И у нас дети из начальной школы. Подростки. Всегда приходят и открыто говорят. Как бы это странно не казалось лет 10 назад, такого не было. Сейчас дети готовы разговаривать».
Важную роль в предотвращении трагедии играет и внимательность обычных учителей и классных руководителей. В наше время у всех есть страницы в социальных сетях и учителя рассказывают о том, что часто интересуются профилями своих учеников. Но основная работа ведется в стенах школ.
ЕЛЕНА ПУШКАРЕВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №56 Г. КИРОВА:
«И во время урока и в перемену. Мы же их видим. Классный руководитель, учитель. То есть то, что ребенок стал агрессивен, либо беспокоен, это же видно сразу. Даже по почерку это видно. Вот я как учитель математики я же вижу, вот писал так и вдруг что-то изменилось, то есть в принципе это можно заметить на мой взгляд».
Если педагоги и психологи не сомневаются в том, что усиление работы специалистов скажется положительно на эмоциональном развитии детей, то опрос кировчан показал другое. Жители города разного возраста и пола считают, что все проблемы можно решить еще на уровне семьи.
- Служба может и поможет, но с родителями надо работать, а дети - это дети.
- Может если только в крайнем случае. Но все это зависит от воспитания. Только воспитание. Как ребенок содержится в семье, какая там атмосфера. Мне кажется, это больше всего влияет. Все эти психологические службы - крайний случай.
- Воспитание главное - у родителей нет времени на своих детей.
- Сейчас очень много доступности всякой. Раньше мы этого не видели - такого и не было. А сейчас доступно все. И они думают, что это в порядке вещей.
На сегодняшний день в Кирове 57 школ. В 49-ти из них есть штатные психологи, а в 50-ти социальные педагоги. Все специалисты проходят постоянное повышение квалификации. Кроме того, в школах действуют и специальные службы примирения и решения конфликтов.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
19.03.2018