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В библиотеках Кирова проходит Неделя детской и юношеской книги. В Пушкинку на праздник, посвященный столетию Бориса Заходера, пригласили самых юных читателей.В «Страну Вообразилию» ребята отправились вместе с Мэри Поппинс. И это не случайно. Именно Борис Заходер познакомил юных читателей нашей страны и с необыкновенной няней, и с Винни-Пухом, и с Питером Пэном, и с приключениями Алисы в Стране Чудес. К юбилею писателя дошколята нарисовали героев любимых сказок и с удовольствием разучивали стихи.Неделя детской и юношеской книги традиционно проводится в дни весенних каникул уже более 70 лет. Инициатором праздника «Книжкины именины» в далеком 1943 году стал писатель Лев Кассиль. Кстати, именно он, впервые прочитав стихотворение Заходера "Буква Я", сказал, что скоро все дети будут знать его наизусть. Кировские библиотеки подготовили для маленьких горожан много занимательных мероприятий.И это только в Пушкинке. В других библиотеках Кирова ребят также ждут литературные праздники и игровые программы, демонстрации мультфильмов и интерактивные площадки. Юные читатели отправятся в путешествие по произведениям Сергея Михалкова, познакомятся с творчеством Виктора Драгунского и Эдуарда Успенского. Юным умельцам придутся по душе разнообразные мастер-классы, любителей тайн и загадок ждут сказочные викторины и веселые квесты.