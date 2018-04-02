В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года"
Зажигательным русским переплясом открыли 28-й конкурс "Учитель года Кировской области". Для конкурсантов уже все позади. Осталось дождаться результатов. Чтобы стать участником регионального конкурса "Учитель года", педагоги прошли сложную дистанцию: сначала школьный этап, потом муниципальный и затем окружной. В финале только лучшие из лучших.
ВАЛЕРИЙ ДЕГТЯРЕВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я бы хотел выразить благодарность участникам, что нашли в себе смелость показать свои таланты перед пристальным взглядом судей».
Церемонию награждения начали с номинации "Мастер производственного обучения". Высокую награду заслужила Екатерина Агафонова из Нолинского политехнического техникума.
ЕКАТЕРИНА АГАФОНОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ "МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ":
«Я от всей души благодарю тех, кто мне помогал в конкурсе. Спасибо, жури, что так высоко оценило мою работу».
Всего же в конкурсе семь номинаций - "Сердце отдаю детям", "Преподаватель профессионального цикла", "Педагогический дебют", "Мастер", "Психолог-педагог", "Воспитатель" и, конечно, "Учитель года". За эти звания боролись лучшие учителя Кировской области. В этом году участников оценивали и взрослое, и детское жюри. Ученики тоже следили за творческими и профессиональными испытаниями, делая свои выводы.
- Все учителя нам очень понравились. Отличный подход к детям, проработанные уроки и наглядность материалов.
Для педагогов "Учитель года" - не просто конкурс, это возможность поделиться накопленным опытом, раскрыть свой творческий потенциал. Конкурс создан не только для преподавателей обязательных предметов и воспитателей. Для специалистов, которые ведут дополнительные занятия, есть своя награда. Главный приз в номинации "Сердце отдаю детям" получил педагог по вокалу Антон Кривошеин.
АНТОН КРИВОШЕИН, ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ "СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ":
«Очень волнительно. Спасибо моим родителям, благодаря которым я такой стал».
Главный приз - звание "Учитель года-2018" - завоевала Анна Корзунина, учитель английского языка Лицея Кирово-Чепецка.
АННА КОРЗУНИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА-2018":
«Волнение, радость, что я не подвела тех людей, которые мне помогали готовиться. Я знаю, сколько людей стоит за мной, и я рада, что их не подвела».
С победой в конкурсе всех участников поздравил председатель Законодательного собрания Кировской области - Владимир Быков.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конкурс дает общение между учителями, передавали свой опыт друг другу. Став победителями, они говорят "спасибо" тем, с кем вчера еще соревновались, боролись. Я могу просто склонить голову перед нашими учителями, они преданные люди, любящие наших детей, они делают все, чтобы дать хорошее образование нашим детям».
Каждый победитель получил диплом, Хрустального пеликана и премию - 100 тысяч рублей. Учитель года Кировской области теперь представит регион на всероссийском конкурсе педагогического мастерства.
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