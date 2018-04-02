ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

02 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.2649
EURO: 70.5618
Погода в городе Кирове:
днём:  0...+2°C
вечером:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года"

Сегодня, 09:53 | Просмотров: 94 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Зажглись новые звезды вятской педагогики. В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года". Лучшие преподаватели и воспитатели региона получили не только хрустальную статуэтку пеликана, но и денежный приз - 100 тысяч рублей.

Зажигательным русским переплясом открыли 28-й конкурс "Учитель года Кировской области". Для конкурсантов уже все позади. Осталось дождаться результатов. Чтобы стать участником регионального конкурса "Учитель года", педагоги прошли сложную дистанцию: сначала школьный этап, потом муниципальный и затем окружной. В финале только лучшие из лучших.

В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года"ВАЛЕРИЙ ДЕГТЯРЕВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я бы хотел выразить благодарность участникам, что нашли в себе смелость показать свои таланты перед пристальным взглядом судей».

Церемонию награждения начали с номинации "Мастер производственного обучения". Высокую награду заслужила Екатерина Агафонова из Нолинского политехнического техникума.

В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года"ЕКАТЕРИНА АГАФОНОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ "МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ":
«Я от всей души благодарю тех, кто мне помогал в конкурсе. Спасибо, жури, что так высоко оценило мою работу».

Всего же в конкурсе семь номинаций - "Сердце отдаю детям", "Преподаватель профессионального цикла", "Педагогический дебют", "Мастер", "Психолог-педагог", "Воспитатель" и, конечно, "Учитель года". За эти звания боролись лучшие учителя Кировской области. В этом году участников оценивали и взрослое, и детское жюри. Ученики тоже следили за творческими и профессиональными испытаниями, делая свои выводы.

- Все учителя нам очень понравились. Отличный подход к детям, проработанные уроки и наглядность материалов.

Для педагогов "Учитель года" - не просто конкурс, это возможность поделиться накопленным опытом, раскрыть свой творческий потенциал. Конкурс создан не только для преподавателей обязательных предметов и воспитателей. Для специалистов, которые ведут дополнительные занятия, есть своя награда. Главный приз в номинации "Сердце отдаю детям" получил педагог по вокалу Антон Кривошеин.

В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года"АНТОН КРИВОШЕИН, ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ "СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ":
«Очень волнительно. Спасибо моим родителям, благодаря которым я такой стал».
 
Главный приз - звание "Учитель года-2018" - завоевала Анна Корзунина, учитель английского языка Лицея Кирово-Чепецка.

В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года"АННА КОРЗУНИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА-2018":
«Волнение, радость, что я не подвела тех людей, которые мне помогали готовиться. Я знаю, сколько людей стоит за мной, и я рада, что их не подвела».

С победой в конкурсе всех участников поздравил председатель Законодательного собрания Кировской области - Владимир Быков.

В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года"ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конкурс дает общение между учителями, передавали свой опыт друг другу. Став победителями, они говорят "спасибо" тем, с кем вчера еще соревновались, боролись. Я могу просто склонить голову перед нашими учителями, они преданные люди, любящие наших детей, они делают все, чтобы дать хорошее образование нашим детям».

Каждый победитель получил диплом, Хрустального пеликана и премию - 100 тысяч рублей. Учитель года Кировской области теперь представит регион на всероссийском конкурсе педагогического мастерства.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Злостного неплательщика алиментов из Котельнича нашли в Удмуртии.

9:41 02.04.2018


Злостного неплательщика алиментов из Котельнича нашли в Удмуртии.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

11:37 31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

Роспотребнадзор предупреждает кировчан о начале сезона активности клещей.

11:20 31.03.2018


Роспотребнадзор предупреждает кировчан о начале сезона активности клещей.

В Кировской области закрыли три ледовые переправы.

10:42 31.03.2018


В Кировской области закрыли три ледовые переправы.

В Кирове стартовал конкурс на лучшие проекты по поддержке местных инициатив.

16:22 30.03.2018


В Кирове стартовал конкурс на лучшие проекты по поддержке местных инициатив.

Кировчанам напомнили о запрете на сбор и продажу первоцветов.

16:16 30.03.2018


Кировчанам напомнили о запрете на сбор и продажу первоцветов.

На бывшего главу Торфяного сельского поселения завели уголовное дело.

16:07 30.03.2018


На бывшего главу Торфяного сельского поселения завели уголовное дело.

Все новости

Вести. Кировская область

В Котельниче состоялась традиционная театральная весна

10:13 02.04.2018


В Котельниче состоялась традиционная театральная весна

Дискуссия со столичными архитекторами

10:11 02.04.2018


Дискуссия со столичными архитекторами

В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года"

9:53 02.04.2018


В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года"

Неизвестные подстрелили несколько собак и оставили их умирать в поле

9:45 02.04.2018


Неизвестные подстрелили несколько собак и оставили их умирать в поле

Стена здания по улице Романа Ердякова разваливается

20:05 30.03.2018


Стена здания по улице Романа Ердякова разваливается

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове назвали победителей регионального конкурса «Учитель года»

03.04.2017


В Кирове назвали победителей регионального конкурса «Учитель года»

Лучшие педагоги региона встретились в финале конкурса "Учитель года Кировской области"

27.03.2017


Лучшие педагоги региона встретились в финале конкурса "Учитель года Кировской области"

Названы победители конкурса «Учитель года Кировской области»

31.03.2016


Названы победители конкурса «Учитель года Кировской области»

В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года"

26.03.2018


В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года"

Педагог из Кирово-Чепецка едет на конкурс «Учитель года России»

21.09.2016


Педагог из Кирово-Чепецка едет на конкурс «Учитель года России»

Учитель английского из Кирово-Чепецка Мария Королёва стала победителем конкурса "Учитель года Кировской области".

26.03.2015


Учитель английского из Кирово-Чепецка Мария Королёва стала победителем конкурса "Учитель года Кировской…

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Итоги выборов в Кировской области

19.03.2018


Итоги выборов в Кировской области

Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

21.03.2018


Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

Бывший директор кировского турагентства обвиняется в крупном мошенничестве.

20.03.2018


Бывший директор кировского турагентства обвиняется в крупном мошенничестве.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх