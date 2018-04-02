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Зажглись новые звезды вятской педагогики. В Кирове подвели итоги областного конкурса "Учитель года". Лучшие преподаватели и воспитатели региона получили не только хрустальную статуэтку пеликана, но и денежный приз - 100 тысяч рублей.Зажигательным русским переплясом открыли 28-й конкурс "Учитель года Кировской области". Для конкурсантов уже все позади. Осталось дождаться результатов. Чтобы стать участником регионального конкурса "Учитель года", педагоги прошли сложную дистанцию: сначала школьный этап, потом муниципальный и затем окружной. В финале только лучшие из лучших.Церемонию награждения начали с номинации "Мастер производственного обучения". Высокую награду заслужила Екатерина Агафонова из Нолинского политехнического техникума.Всего же в конкурсе семь номинаций - "Сердце отдаю детям", "Преподаватель профессионального цикла", "Педагогический дебют", "Мастер", "Психолог-педагог", "Воспитатель" и, конечно, "Учитель года". За эти звания боролись лучшие учителя Кировской области. В этом году участников оценивали и взрослое, и детское жюри. Ученики тоже следили за творческими и профессиональными испытаниями, делая свои выводы.Для педагогов "Учитель года" - не просто конкурс, это возможность поделиться накопленным опытом, раскрыть свой творческий потенциал. Конкурс создан не только для преподавателей обязательных предметов и воспитателей. Для специалистов, которые ведут дополнительные занятия, есть своя награда. Главный приз в номинации "Сердце отдаю детям" получил педагог по вокалу Антон Кривошеин.Главный приз - звание "Учитель года-2018" - завоевала Анна Корзунина, учитель английского языка Лицея Кирово-Чепецка.С победой в конкурсе всех участников поздравил председатель Законодательного собрания Кировской области - Владимир Быков.Каждый победитель получил диплом, Хрустального пеликана и премию - 100 тысяч рублей. Учитель года Кировской области теперь представит регион на всероссийском конкурсе педагогического мастерства.