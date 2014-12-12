В Кировском лицее информационных технологий прошел IТ-форум "Образование без границ"

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«Нам приходится работать с поколением детей, которые уже не мыслят жизнь без интернета. И вести уроки точно также, как это было 20-30 лет назад, наверно, уже нельзя. Известный английский философ Джуд Дьюи сказал однажды, что если сегодня учить так, как вчера, значит украсть у детей завтра».

В Кировском лицее информационных технологий прошел Айти форум для педагогов «Образование без границ». Какие информационные технологии внедрены в современную систему школьного образования, и какой должна стать школа будущего?Игру роботов в футбол, детскую мультипликацию и много других мастер-классов сегодня посетили не школьники, а педагоги и директора образовательных учреждений. Всех их объединяет идея того, что в современном мире подход к обучению в школе необходимо менять.В Лицее информационных технологий завтра у детей никто не крадет. Здесь не отбирают у школьников смартфоны, а наоборот пытаются использовать гаджеты с пользой. Название форума «Образование без границ» выбрано не случайно. Информационные технологии, внедряемые в сферу образования, действительно, стирают все возможные границы на пути к науке и знаниям. Современные школьники, имея в кармане телефон или компьютер дома, могут без труда получить любую образовательную информацию, пообщаться с единомышленниками из других стран и даже поучаствовать в научных конференциях.Проект КОП 15 объединяет борцов за сохранение природы во всем мире. Теперь к обсуждению вопросов экологии подключились и кировские школьники. Однако, это не единственный способ использования технологий в образовательном процессе.А вот мастер-классы по мультипликации или робототехнике направлены на то, чтобы учителя в других школах могли обеспечить интересный современному ребенку досуг. И даже самых маленьких детей познакомить с миром будущего.