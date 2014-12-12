В Кировском лицее информационных технологий прошел IТ-форум "Образование без границ"
Игру роботов в футбол, детскую мультипликацию и много других мастер-классов сегодня посетили не школьники, а педагоги и директора образовательных учреждений. Всех их объединяет идея того, что в современном мире подход к обучению в школе необходимо менять.
НИКОЛАЙ ЦЕЛИЩЕВ, ДИРЕКТОР МОАУ «ЛИЦЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ №28»:
- Общение по интернету переносится непосредственно на саму конференцию, где учащиеся и учителя занимаются совместной деятельностью. Но здесь еще слайд посвящен нашему участию в виде конференции в рамках КОП 15.
Проект КОП 15 объединяет борцов за сохранение природы во всем мире. Теперь к обсуждению вопросов экологии подключились и кировские школьники. Однако, это не единственный способ использования технологий в образовательном процессе.
ВАДИМ ЗОНОВ, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ КИРОВСКОГО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО ЛИЦЕЯ:
«Все обучающиеся действительно активно используют умные телефоны и домашние компьютеры, и это один из способов выдать домашнее задание, какие-то информационные сообщения сделать. Безусловно, информационные технологии позволяют учителю современному подготовиться к уроку. То есть быть именно на каких-то передовых позициях, узнавать самые последние сведения».
А вот мастер-классы по мультипликации или робототехнике направлены на то, чтобы учителя в других школах могли обеспечить интересный современному ребенку досуг. И даже самых маленьких детей познакомить с миром будущего.
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