Конкурс чтецов "Живая классика" во дворце творчества Мемориал

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- И эти пять минут казались человеку бесконечным сроком. Огромным богатством.

- Кот Василий, непутевый бродяга и сквернослов, считал себя влюбленным в кошку Матрену...

«Выступление должно длиться не более пяти минут, и я укладываюсь в это время. Рассказ я выбрал, потому что он смешной».

«По итогам регионального этапа будет определено три победителя. Это трое детей, набравших максимальное количество баллов. В мае они направляются в лагерь "Артек", где состоится российский конкурс».

Учеников школ со всей области собрал региональный конкурс чтецов. Какие произведения выбирают дети, и что главное при подготовке к выступлению?Здесь есть место и актерскому мастерству, и ораторскому искусству. Конкурс чтецов учит любить. Любить литературу, любить книжных героев, любить других людей. Это заметно. Конкурсанты выступают с полной самоотдачей.Строчки из произведений русских классиков, мысли современных писателей. Познание мира авторами детских произведений. Всего этого на областном конкурсе чтецов хоть отбавляй. Тематика самая разнообразная. Произведение на свой вкус выбирает сам исполнитель.Своих чтецов направили почти все районы Кировской области. Мустафа Садыков приехал из Орлова. Как и другие участники, он подготовил отрывок. Выбрал рассказ Виктора Драгунского "Бы".Перед тем как попасть на конкурс, участники прошли школьные и районные этапы. Но и здесь, далеко не конечный пункт. Победители Областного конкурса отправятся защищать честь региона на финальный всероссийский этап.Конкурс чтецов "Живая классика" проходил во дворце творчества Мемориал в течении двух дней. За это время на нем выступили девяносто детей.