Прокуратура проверила ведение электронных дневников в школах
Прокурорская проверка школ Немского района была проведена в соответствии с требованиями федерального закона об образовании и распоряжением правительства России о предоставлении государственных и муниципальных услуг от 2009 года. Все они гласят, что учебные заведения должны постепенно перейти на электронный документооборот.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Федеральный закон подразумевает также право родителей знакомиться с результатами образовательной деятельности, в том числе контролировать и знакомиться с результатами тех оценок, которые получают школьники. В рамках проверки было выявлено, что образовательные учреждения Немского муниципального района такую услугу не предоставляют и фактически, на момент проверки, ведение электронных дневников должностными лицами образовательных учреждений не велось».
В результате проверки директора учебных заведений получили представления с требованием устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности тех, по чьей вине они были допущены. О том, как распределяются обязанности по контролю над выбором программы, ее установкой и ведением электронных дневников, нам рассказали в министерстве образования.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Законодательством об образовании предусмотрено ведение электронного журнала, и каждая школа своим локальным актом устанавливает правила ведения электронного журнала. Приобретает программный продукт, на базе которого и работает электронный журнал».
Вместе с тем, в министерстве отметили, что ситуация в области сильно зависит от районов. Где-то интернет работает плохо, а где-то его нет совсем, однако работа с провайдерами активно ведется. И если еще не все школьники Немского района ощутили на себе влияние новых технологий, то в Кирове электронные журналы и дневники появились уже давно.
- Вот, допустим заполненное. Есть и домашние задания и оценки, по сути это тоже самое, что обычный бумажный дневник.
Электронный дневник и электронный журнал, по словам Михаила Исупова, сильно упрощает жизнь всем участникам образовательного процесса от родителей и детей, до руководителей учреждения.
МИХАИЛ ИСУПОВ, ДИРЕКТОР КОГОАУ «КИРОВСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»:
«Сейчас уже нет необходимости сохранять это всё в бумажном варианте. Мы в конце года архивы сохраняем на СД дисках и они у нас хранятся. При необходимости можно всегда распечатать любую часть этого журнала. Поэтому вещь достаточно удобная, можно оперативно отслеживать и то, как работают учителя. Ну, например, кто-то давно не проводил контрольных работ».
Электронные дневники и журналы позволяют обновлять информацию и делать объявления практически в режиме реального времени. Учителя и администрация школы могут увидеть и то, как часто родители заходят в дневник ребенка. Информация о домашних заданиях и успеваемости точно не потеряется.
Большая часть бумажной работы, которая раньше ложилась на плечи учителей теперь тоже в прошлом. Если придерживаться буквы закона, то в скором времени будущее наступит и в самых отдаленных районах области.
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