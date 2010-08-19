Прокуратура проверила ведение электронных дневников в школах

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Прокуратура проверила ведение цифрового документооборота в школах. Оказалось, что далеко не везде созданы так называемые электронные дневники - что нарушает права родителей знакомиться с успехами своих детей. В частности, электронных дневников не оказалось в ряде школ Немского района.Прокурорская проверка школ Немского района была проведена в соответствии с требованиями федерального закона об образовании и распоряжением правительства России о предоставлении государственных и муниципальных услуг от 2009 года. Все они гласят, что учебные заведения должны постепенно перейти на электронный документооборот.В результате проверки директора учебных заведений получили представления с требованием устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности тех, по чьей вине они были допущены. О том, как распределяются обязанности по контролю над выбором программы, ее установкой и ведением электронных дневников, нам рассказали в министерстве образования.Вместе с тем, в министерстве отметили, что ситуация в области сильно зависит от районов. Где-то интернет работает плохо, а где-то его нет совсем, однако работа с провайдерами активно ведется. И если еще не все школьники Немского района ощутили на себе влияние новых технологий, то в Кирове электронные журналы и дневники появились уже давно.Электронный дневник и электронный журнал, по словам Михаила Исупова, сильно упрощает жизнь всем участникам образовательного процесса от родителей и детей, до руководителей учреждения.Электронные дневники и журналы позволяют обновлять информацию и делать объявления практически в режиме реального времени. Учителя и администрация школы могут увидеть и то, как часто родители заходят в дневник ребенка. Информация о домашних заданиях и успеваемости точно не потеряется.Большая часть бумажной работы, которая раньше ложилась на плечи учителей теперь тоже в прошлом. Если придерживаться буквы закона, то в скором времени будущее наступит и в самых отдаленных районах области.