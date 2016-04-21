Кировским школьникам напомнили правила поведения на улице

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«Наступает весна, большую часть времени дети проводят на улице. Мы напоминаем всем о ПДД, повторяем. Обращаемся ко всем родителям, перед тем, как отпустить своего ребенка в школу или на прогулку нужно проработать безопасный маршрут и территорию, где будет находиться ребенок».

В этом году на дорогах областного центра произошло 25 ДТП, в которых пострадало 25 детей. Чтобы напомнить школьникам правила поведения на улице, полицейские провели для них игру "Сектор безопасности".Важно с детства приучать ребенка думать о своей безопасности, совершать обдуманные поступки и не преступать закон. Каникул у правил безопасности быть не должно. В школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3 приехали сотрудники пяти служб полиции и в игре освежили знания ребят. После торжественного построения командам раздали путевые листы. Каждой предстояло пройти 4 станции. Сотрудники ГИБДД дали рекомендации велосипедистам, со скольки лет можно выезжать на дорогу, как правильно переходить пешеходный переход. И конечно, каждый ребенок сдал тест по фигурному вождению на велосипеде.Сотрудники ПДН напомнили подросткам об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства. Кинологи познакомили со своей работой и служебной собакой, которая на глазах у детей смогла безошибочно определить, в какой сумке находится оружие. Представители линейного отдела рассказали детям о мерах безопасности на железной дороге, а также о случаях ДТП на ж/д транспорте. Как отмечают сотрудники полиции, каждое подобное мероприятие повышает багаж знаний детей и помогает им защитить себя.