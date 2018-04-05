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В Кирове завершился областной конкурс "Учитель года". В номинации "Сердце отдаю детям" победил педагог дополнительного образования дома детского творчества "Вдохновение" Антон Кривошеин.Для педагогов "Учитель года" - не просто конкурс, это возможность поделиться накопленным опытом, раскрыть свой творческий потенциал. Конкурс создан не только для преподавателей обязательных предметов и воспитателей. Для специалистов, которые ведут дополнительные занятия, тоже была придумана своя награда. Главный приз в номинации "Сердце отдаю детям" получил педагог игры на гитаре Антон Кривошеин.Антон сам не ожидал, что его небольшой опыт в педагогике так высоко оценят. До областного "Учителя года" он уже побеждал на городском конкурсе "Педагогический дебют". И с лучшим учителем музыки приехали пообщаться коллеги из районов Кировской области.На мастер-классе все, как на вводном уроке с детьми. Основная цель - познакомиться и привить любовь к музыке. Здесь не учат нотной грамоте, в приоритете - овладеть элементарными способами игры на инструментах и научиться быть частью коллектива.В современном мире без гаджетов - уже никуда. Вот и Антон использует в своих занятиях "электронные уловки". Дети сначала учатся играть в специальном приложении, а только после пробуют свои силы на реальном музыкальном инструменте. Со своими учениками он часто ездит на конкурсы, за каждого переживает, как за себя. Ведь Антон тот учитель, который по признанию жюри "Сердце отдает детям".