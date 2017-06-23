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Новости / Образование

Кировский врач вошла в тройку лучших на Всероссийском конкурсе

Сегодня, 10:03 | Просмотров: 149 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Кировский врач вошла в тройку лучших на Всероссийском конкурсе. Светлана Хлебникова уже больше десяти лет возглавляет поликлинику Кировского областного онкодиспансера. И на федеральном уровне была отмечена в числе лучших онкологов России.

Она с детства четко знала, что будет врачом. Воплощать мечты в реальность, можно сказать, жизненный девиз Светланы Хлебниковой. Видит цель - не видит препятствий. Это все про нее. После медицинского института она сразу пришла в Кировский онкологический диспансер, в 2002 году заняла должность заведующей поликлиникой.

Кировский врач вошла в тройку лучших на Всероссийском конкурсеСВЕТЛАНА ХЛЕБНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Я себя не вижу в другой профессии. Для меня это важно. Я очень люблю свою работу. Люблю работать с пациентами, хотя они у нас сложные, но ко всем надо относиться с терпимостью».

C приходом Светланы Александровны в онкодиспансер - учреждение заметно изменилось. Здесь в числе первых ввели "Электронную регистратуру", открыли "Школу пациента", организовали областную акцию "Онкопост".

СВЕТЛАНА ХЛЕБНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Мы прорабатывали все маршруты, саму акцию, как она будет проводиться. На сегодняшний день это уже обычная работа: мы оказываем помощь коллегам Кировской области на территории разных районов».

Заслуги Светланы Хлебниковой по достоинству оценили на Всероссийском конкурсе врачей. В номинации "Лучший онколог" она заняла третье место. Церемония награждения проходила в Москве в министерстве здравоохранения. К сожалению, число онкологических заболеваний ежегодно увеличивается. Но это не приговор. Благодаря таким высококлассным специалистам недуг можно побороть.


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