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Новости / Образование

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

Вчера, 20:31 | Просмотров: 395 | Версия для печати
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В СУ СКР по Кировской области прокомментировали ход расследования уголовного дела по факту нецелевого расходования бюджетных средств неустановленными должностными лицами департамента образования администрации г. Кирова.
 
По версии следствия, с 2015 по 2016 год бюджетные средства, предназначенных для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в детских садах, расходовались на цели, не соответствующие условиям их получения.
 
Предварительный ущерб бюджету МО «Город Киров» составил не менее 9 миллионов рублей.
 
5 апреля 2018 года в рамках расследования уголовного дела в Департаменте образования МО «Город Киров», а также МКУ «Центр ресурсного обеспечения» были проведены обыски с целью  обнаружения документов, в том числе на электронных носителях, содержащих сведения о совершенном преступлении.
 
Ранее сотрудниками СУ СКР по Кировской области были проведены обыски в МКУ «Комбинат продовольственного и социального питания», а также в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
 
В ходе обысков изъята необходимая документация, на основе которой назначена судебная бухгалтерская экспертиза. По результатам проведения экспертизы будет установлена конкретная сумма денежных средств, потраченных на цели, не соответствующие условиям их получения, а также должностные лица, допустившие  нецелевое расходование денежных средств.
 
Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области. 


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