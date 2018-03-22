Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

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В СУ СКР по Кировской области прокомментировали ход расследования уголовного дела по факту нецелевого расходования бюджетных средств неустановленными должностными лицами департамента образования администрации г. Кирова.

По версии следствия, с 2015 по 2016 год бюджетные средства, предназначенных для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в детских садах, расходовались на цели, не соответствующие условиям их получения.

Предварительный ущерб бюджету МО «Город Киров» составил не менее 9 миллионов рублей.

5 апреля 2018 года в рамках расследования уголовного дела в Департаменте образования МО «Город Киров», а также МКУ «Центр ресурсного обеспечения» были проведены обыски с целью обнаружения документов, в том числе на электронных носителях, содержащих сведения о совершенном преступлении.

Ранее сотрудниками СУ СКР по Кировской области были проведены обыски в МКУ «Комбинат продовольственного и социального питания», а также в МКУ «Централизованная бухгалтерия».

В ходе обысков изъята необходимая документация, на основе которой назначена судебная бухгалтерская экспертиза. По результатам проведения экспертизы будет установлена конкретная сумма денежных средств, потраченных на цели, не соответствующие условиям их получения, а также должностные лица, допустившие нецелевое расходование денежных средств.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области.