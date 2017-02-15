Кировчанин разработал специальный состав против льда, снега и сосулек на крышах
Ежегодно от схода снежных масс с крыш домов страдают десятки людей. Избежать этого можно, если в зимний период регулярно производить очистку крыш. Магистрант второго курса института химии и экологии Михаил Вохмянин решил создать специальное средство, которое позволит избежать образования льда, снега и сосулек. Одним из компонентов инновационного покрытия стали переработанные пластиковые бутылки.
МИХАИЛ ВОХМЯНИН, МАГИСТРАНТ ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ:
«Т.е. мы перерабатываем еще отход, пластиковые бутылки, и в дальнейшем его можно превратить в данное покрытие, которое защищает от наледи и сосулек».
Изобретение представляет собой жидкую субстанцию, похожую на клей. На крыше, обработанной такой жидкостью, снег задерживаться не будет. При накоплении определенной критической массы высотой 3-4 сантиметра, рыхлый снег будет сам скатываться с кровли. Таким образом, опасной наледи на крыше не появится. Добавим, что свои свойства субстанция будет сохранять в течение продолжительного времени.
МИХАИЛ ВОХМЯНИН, МАГИСТРАНТ ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ:
«Для простой пятиэтажки за одну зиму два-три раза могут наниматься альпинисты, чтобы счищать снег. В случае этого покрытия это можно сделать один раз в год для металлической крыши либо один раз в два-три года, если крыша из шифера. Экономия в два - три раза».
В настоящее время эксперимент проводится на небольшом участке крыши. Впереди большой эксперимент: состав планируется нанести на всю кровлю. Сейчас Михаил Вохмянин трудится над увеличением срока действия своего изобретения на несколько сезонов.
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