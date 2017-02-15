Кировчанин разработал специальный состав против льда, снега и сосулек на крышах

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Кировчанин разработал специальный состав, с помощью которого можно избавиться ото льда, снега и сосулек на крышах.Ежегодно от схода снежных масс с крыш домов страдают десятки людей. Избежать этого можно, если в зимний период регулярно производить очистку крыш. Магистрант второго курса института химии и экологии Михаил Вохмянин решил создать специальное средство, которое позволит избежать образования льда, снега и сосулек. Одним из компонентов инновационного покрытия стали переработанные пластиковые бутылки.Изобретение представляет собой жидкую субстанцию, похожую на клей. На крыше, обработанной такой жидкостью, снег задерживаться не будет. При накоплении определенной критической массы высотой 3-4 сантиметра, рыхлый снег будет сам скатываться с кровли. Таким образом, опасной наледи на крыше не появится. Добавим, что свои свойства субстанция будет сохранять в течение продолжительного времени.В настоящее время эксперимент проводится на небольшом участке крыши. Впереди большой эксперимент: состав планируется нанести на всю кровлю. Сейчас Михаил Вохмянин трудится над увеличением срока действия своего изобретения на несколько сезонов.