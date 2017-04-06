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Новости / Образование

Победа студентки Кировского медколледжа

Вчера, 17:51 | Просмотров: 199 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Студентка Кировского медицинского колледжа стала серебряным призером конкурса профмастерства «Через тернии к звездам» и сейчас готовится к Всероссийскому этапу.

Будущим медсестрам во время практики сложнее всего наладить контакт с пациентами. Полина Маишева этот барьер уже преодолела. И общается, и держится так же уверенно, как и выступала на конкурсе. Готовиться помогали и преподаватели колледжа, и сотрудники 1-ой горбольницы.

Победа студентки Кировского медколледжа МАРИНА СИЛЬНОВА, СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1:
«Много времени приходится отдавать, много усилий, даже по выходным, после работы оставались, но Полина молодец, конечно, очень быстро схватывает, быстро запоминает».

Серьезная подготовка стала залогом успеха. Полина Маишева заняла второе место на окружном конкурсе профессионального мастерства «Через тернии к звездам». И уступила победителю всего несколько сотых балла.

Победа студентки Кировского медколледжа ПОЛИНА МАИШЕВА, СТУДЕНТКА КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Для меня самым сложным был второй этап - "Школа здорового образа жизни. Живое слово учит", когда мы вытягивали одну из 24 профилактических тем беседы и рассказывали их перед аудиторией, эмоции от этого выступления чувствую до сих пор».

Отметим, что студенты колледжа уже несколько лет показывают хорошие результаты не только на межрегиональных, но и на Всероссийских конкурсах. Уровень знаний по английскому, латинскому языкам, по терапии, педиатрии и профилактике позволил Полине давать полные и грамотные ответы.

Победа студентки Кировского медколледжа ВАЛЕНТИНА ПАТРУШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Она справилась и с волнением, и с заданиями высокой степени сложности, она победитель, мы рады за нее, и считаем ее успех закономерным, хочется процитировать слова Генри Бичера "Эта победа, которой нужно гордиться, она является результатов упорной борьбы"».

Добавим, что сейчас Полина Маишева готовится представить Кировскую область на Всероссийском этапе Олимпиады профмастерства, который состоится в мае в Рязани.


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