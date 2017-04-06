Победа студентки Кировского медколледжа

Поделиться новостью:

Студентка Кировского медицинского колледжа стала серебряным призером конкурса профмастерства «Через тернии к звездам» и сейчас готовится к Всероссийскому этапу.Будущим медсестрам во время практики сложнее всего наладить контакт с пациентами. Полина Маишева этот барьер уже преодолела. И общается, и держится так же уверенно, как и выступала на конкурсе. Готовиться помогали и преподаватели колледжа, и сотрудники 1-ой горбольницы.Серьезная подготовка стала залогом успеха. Полина Маишева заняла второе место на окружном конкурсе профессионального мастерства «Через тернии к звездам». И уступила победителю всего несколько сотых балла.Отметим, что студенты колледжа уже несколько лет показывают хорошие результаты не только на межрегиональных, но и на Всероссийских конкурсах. Уровень знаний по английскому, латинскому языкам, по терапии, педиатрии и профилактике позволил Полине давать полные и грамотные ответы.Добавим, что сейчас Полина Маишева готовится представить Кировскую область на Всероссийском этапе Олимпиады профмастерства, который состоится в мае в Рязани.