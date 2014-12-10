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Новости / Образование

Кировчанка Ирина Ланских - победитель европейской математической олимпиады

Вчера, 17:42 | Просмотров: 177 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Российские школьницы стали лучшими на 7-ой европейской математической олимпиаде для девушек. В составе команды была и наша кировчанка - одиннадцатиклассница Ирина Ланских.

- This is to serteficat Irina Lanskih from Russia Federation.

Ирина до сих пор не может поверить такой удаче - стать лучшей на фоне 52 стран мира. В Европейской математической олимпиаде, которая проходила в Италии, она участвовала вместе со школьницами из Казани, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга.

Кировчанка Ирина Ланских - победитель европейской математической олимпиадыИРИНА ЛАНСКИХ, ПОБЕДИТЕЛЬ VII ЕВРОПЕЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ:
«У нас у всех "золото". Мы заняли абсолютное первое место в мире. Ответственность есть, потому что выступаем мы за страну. Это волнительно, да».

У Ирины в копилке достижений в области точной науки наград очень много. Для нее самая важная - победа во Всероссийской олимпиаде по математике. Это дает ей право не сдавать ЕГЭ, а также предоставляет возможность автоматического зачисления в Высшую школу экономики, где и планирует учиться девушка.


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