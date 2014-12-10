Кировчанка Ирина Ланских - победитель европейской математической олимпиады
- This is to serteficat Irina Lanskih from Russia Federation.
Ирина до сих пор не может поверить такой удаче - стать лучшей на фоне 52 стран мира. В Европейской математической олимпиаде, которая проходила в Италии, она участвовала вместе со школьницами из Казани, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга.
ИРИНА ЛАНСКИХ, ПОБЕДИТЕЛЬ VII ЕВРОПЕЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ:
«У нас у всех "золото". Мы заняли абсолютное первое место в мире. Ответственность есть, потому что выступаем мы за страну. Это волнительно, да».
У Ирины в копилке достижений в области точной науки наград очень много. Для нее самая важная - победа во Всероссийской олимпиаде по математике. Это дает ей право не сдавать ЕГЭ, а также предоставляет возможность автоматического зачисления в Высшую школу экономики, где и планирует учиться девушка.
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