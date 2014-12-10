Кировчанка Ирина Ланских - победитель европейской математической олимпиады

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Российские школьницы стали лучшими на 7-ой европейской математической олимпиаде для девушек. В составе команды была и наша кировчанка - одиннадцатиклассница Ирина Ланских.Ирина до сих пор не может поверить такой удаче - стать лучшей на фоне 52 стран мира. В Европейской математической олимпиаде, которая проходила в Италии, она участвовала вместе со школьницами из Казани, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга.У Ирины в копилке достижений в области точной науки наград очень много. Для нее самая важная - победа во Всероссийской олимпиаде по математике. Это дает ей право не сдавать ЕГЭ, а также предоставляет возможность автоматического зачисления в Высшую школу экономики, где и планирует учиться девушка.