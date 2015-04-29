Школы работают в обычном режиме, но есть возможность учиться дистанционно

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Как рассказали в городском департаменте образования, сегодня все муниципальные общеобразовательные учреждения работают в обычном режиме, педагоги находятся на рабочих места.- Вместе с тем департамент образования рекомендовал руководителям муниципальных школ информировать родителей о возможности сегодня и завтра дистанционного обучения детей в связи с погодными условиями - если из-за снегопада возникают проблемы с доставкой ребенка на учебу, - отметила заместитель начальника департамента Вера Жуйкова.Она пояснила, что в таких случаях школа идет навстречу детям и родителям и организует дистанционный режим работы - через сайты учебных заведений, группы в социальных сетях.