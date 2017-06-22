Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»

Поделиться новостью:

Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Участникам предстояло ответить на 30 вопросов, посвященных военным событиям, деятельности военачальников, партизанскому движению, жизни в тылу и культуре в военные годы.Участников масштабной образовательной акции, организованной Молодежным парламентом при Государственной Думе, поприветствовал председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, который тоже принял участие в тестировании.Кировские студенты тоже считают - нельзя говорить, что знаешь историю своей страны, не имея знаний о Великой Отечественной войне. И многие участвуют в тестировании не в первый раз.В тесте было 30 вопросов, посвященных военным событиям, деятельности военачальников, партизанскому движению, жизни в тылу и культуре в военные годы. Михаил Никитин уже давно интересуется ходом Великой Отечественной войны и хотел бы в будущем изучать те события более углубленно.Отметим, что задания теста были разработаны в Московском государственном университете имени Ломоносова и прошли обязательную экспертизу, которая проводилась профессиональными историками, имеющими исследовательский опыт и опыт преподавания в образовательных организациях. Тестирование является частью проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией», и ответить на вопросы можно было не только на специальных площадках, и в Интернете на сайте проекта.Всего в этом году к акции присоединились более двухсот тысяч человек. И не случайно «Тест по истории Великой Отечественной войны» проходил в преддверии Дня Великой Победы.Добавим, что за время реализации проекта «Каждый день горжусь Россией» состоялись три исторических тестирования, которые охватили более чем 570 тысяч человек из 33 стран мира.