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Новости / Образование

Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»

Вчера, 20:50 | Просмотров: 115 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Участникам предстояло ответить на 30 вопросов, посвященных военным событиям, деятельности военачальников, партизанскому движению, жизни в тылу и культуре в военные годы.

Участников масштабной образовательной акции, организованной Молодежным парламентом при Государственной Думе, поприветствовал председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, который тоже принял участие в тестировании.

Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, то мероприятие, которое мы с вами проведем, интересно и познавательно, две площадки в городе. Главное, даже если вы на какие-то вопросы не ответите, у вас появится интерес все-таки узнать».

Кировские студенты тоже считают - нельзя говорить, что знаешь историю своей страны, не имея знаний о Великой Отечественной войне. И многие участвуют в тестировании не в первый раз.

Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»АННА ФОФАНОВА, СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И КУЛЬТУРОЛОГИИИ ВЯТГУ:
«Это такая память, которая передается из поколения в поколение, поэтому, я считаю, что важно написать этот тест для любого человека нашей страны».

В тесте было 30 вопросов, посвященных военным событиям, деятельности военачальников, партизанскому движению, жизни в тылу и культуре в военные годы. Михаил Никитин уже давно интересуется ходом Великой Отечественной войны и хотел бы в будущем изучать те события более углубленно.

Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»МИХАИЛ НИКИТИН, СТУДЕНТ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И КУЛЬТУРОЛОГИИИ ВЯТГУ:
«Для меня еще интересна Курская битва, она уже достаточно подробно исследована, там можно много интересного узнать, и дальше впоследствии, 10 ударов Сталина, блокада Ленинграда, битва на Кавказе».

Отметим, что задания теста были разработаны в Московском государственном университете имени Ломоносова и прошли обязательную экспертизу, которая проводилась профессиональными историками, имеющими исследовательский опыт и опыт преподавания в образовательных организациях. Тестирование является частью проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией», и ответить на вопросы можно было не только на специальных площадках, и в Интернете на сайте проекта.

Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»ЯРОСЛАВ ШУЛАКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас очень много информации приходит извне, через телевизор, интернет, другие источники, которые пытаются переписать историю, и мы, проводя данную акцию, хотим дать молодежи и показать ту правдивую историю, чтобы они не забывали о ней, чтобы постоянно помнили».

Всего в этом году к акции присоединились более двухсот тысяч человек. И не случайно «Тест по истории Великой Отечественной войны» проходил в преддверии Дня Великой Победы.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас важно, чтобы наши дети иногда задумывались над тем, кто совершил те подвиги, когда это произошло, в каком году, вопрос, кто лепил на трактора щиты, и обыкновенную сельскохозяйственную машину превращали в примитивную военную технику, это тоже очень важно, я считаю, что мероприятие, которое провел наш Молодежный парламент вместе с Молодежный парламентом Государственной Думы, очень важное и нужное, посмотрим, какой будет результат».

Добавим, что за время реализации проекта «Каждый день горжусь Россией» состоялись три исторических тестирования, которые охватили более чем 570 тысяч человек из 33 стран мира.


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