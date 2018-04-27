В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

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ЧП произошло утром 27 апреля во время прогулки детей на территории игровой площадки детского сада.

Под одним из малышей неожиданно провалился грунт, и трехлетний ребенок оказался в яме с водой. На место ЧП были вызваны экстренные службы. В течение 5-6 минут в детский сад прибыли сотрудники Росгвардии, МЧС и скорой помощи.

Росгвардейцы, прапорщики Сергей Кокорин и Александр Адеков, незамедлительно приступили к спасению малыша. Прапорщик Кокорин обвязал себя веревкой, спустился в яму, нащупал в воде ребенка и взял его на руки. Прапорщик Адеков вытянул их обоих на поверхность.

Трехлетний мальчик уже успел наглотаться воды. Александр убедился, что ребенок дышит и поспешил к«скорой помощи». Мальчика передали медикам. При первом осмотре внешних повреждений у ребенка не обнаружили. Пострадавший на машине скорой помощи был доставлен в травматологическую больницу.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин затребовал от руководства детского сада и департамента образования предоставить объяснительные записки с подробным изложением информации о произошедшем ЧП. Кроме того, в настоящее время выясняются причины образования провала на территории игровой площадки.

Начато полное служебное расследование, решения по его итогам будут жесточайшие, - заявил глава администрации г. Кирова.

Своему заместителю Ирине Щеголевой И.Шульгин поручил сегодня же собрать на внеплановое совещание директоров и заведующих всех школ, детских садов, учреждений дополнительного образования областного центра.

На месте ЧП сегодня работала следственно-оперативная группа в составе следователя и руководителя следственного отдела СУ СКР по Кировской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.